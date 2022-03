Alejandra Espinoza muestra fotos inéditas de su hijo Matteo: ¡Cumplió 7 años!

Desde que el pequeño Matteo nació, en marzo del 2015, Alejandra Espinoza ha dicho en numerosas ocasiones que el pequeño se ha convertido en el centro de su vida.

Y justo ahora, cuando acaba de cumplir 7 años, la ex Nuestra Belleza Latina aprovechó la fecha para dedicar unas palabras muy bonitas, y de paso mostró paso a paso, lo que ha sido la transformación de su hijito desde que era un bebé de 1 año, hasta hoy, cuando ya tiene un look de infante.

“1-2-3-4-5-6 que GRAN experiencia han sido estos últimos 6 años. Por él me parto en dos, tres o hasta diez y lo hago con gusto y sin quejarme. Ser su mamá es toda una experiencia”, dijo la exreina mexicana, quien hizo una descripción detallada sobre la personalidad de su hijo.

“Es un niño feliz, con carácter, sencillo, sensible, compasivo, amable, amante de la naturaleza y de los animales, no hace berrinches, le gusta despertar temprano para hacer hiking… NUNCA se levanta de malas, lo puedes llevar a su restaurante favorito o comer sándwiches en el parque y va a estar igual de feliz”, comentó la estrella de Univisión en su cuenta de Instagram. “Escribo esto y de verdad me emociono, porque la verdad es que Dios me mando una chulada de plebe”.

Junto a las fotografías de los festejos de cada uno de sus anteriores cumpleaños, en los que se ven los evidentes cambios en el pequeño con el paso del tiempo, la conductora de televisión agregó estar lista para ver sonreír mucho más a su pequeño.

“El viernes cumple 7 y se que la vida con el solo se puede poner mejor💫 vamos por un millón de sonrisas más mi niño. Como siempre, mi deseo para ti es simple: Que seas FELIZ!”, agregó la ganadora de la primera temporada de Nuestra Belleza Latina.

En una entrevista concedida a People en español, en 2019, Alejandra Espinoza recalcó que para ella la mejor experiencia en toda su vida ha sido ser madre.

“Han sido los mejores cuatro años de mi vida. No hay día que no me despierta dándole gracias a Dios por la bendición que tengo al lado. Matteo es un niño brillante, que vino a cambiarnos la vida a mi esposo y a mí”, comentó en aquel entonces la exreina, quien además mencionó que su marido, el coreógrafo Aníbal Marrero, ha sido el padre ideal.

“Aníbal es un excelente papá. Cuando nació Matteo me sorprendió, desde el primer día me ha ayudado. Yo nunca me levanté en las noches cuando Matteo tomaba biberón. Él siempre tomó esa responsabilidad”, dijo la también actriz.

“El balance se logra aunque es difícil porque soy una mamá bien adicta a mi hijo, no me gusta dejarlo con nadie más… Yo mientras vea al niño feliz y no lo vea estresado y vea que él está a gusto cuando yo me voy a la escuela, a trabajar o cuando tengo que viajar, yo no me siento mal. Siempre le explico que me voy a trabajar pero regreso, y que se va a quedar con su papá o su abuela. Él lo ha sabido aceptar muy bien”, concluyó Alejandra.