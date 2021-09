Muere Norm MacDonald: ¿Cómo falleció el comediante de SNL?

El ex comediante de Saturday Night Live, Norm MacDonald, murió este 14 de septiembre. “después de una larga y privada batalla contra el cáncer”, según confirmó Deadline . Tenía 61 años. MacDonald mantuvo en privado su batalla contra el cáncer de nueve años.

MacDonald, conocido por su humor inexpresivo, estuvo casado con su ex esposa Connie Vaillancourt MacDonald de 1988 a 1996, según Celebrity Mirror. Tuvieron un hijo juntos, Dylan, a quien dieron la bienvenida en 1993.

“Estaba muy orgulloso de su comedia”, dijo Lori Jo Hoekstra a Deadline. “Él nunca quiso que el diagnóstico afectara la forma en que la audiencia o sus seres queridos lo veían. Norm era un cómico puro. Una vez escribió que “una broma debería sorprender a alguien, nunca debería complacer”. Ciertamente, nunca complació. Se echará mucho de menos a Norm “.

MacDonald apareció en “SNL” de 1993 a 1998, donde se hizo más conocido por sus parodias de “Weekend Update”.

Lo que tienes que saber:

1. MacDonald actuó como actor de voz hasta 2020

Aunque tenía cáncer, MacDonald no dejó de trabajar. Según su perfil en la IMDB , MacDonald prestó su voz a la serie animada “Mike Tyson Mysteries”, donde interpretó a Pigeon.

El sitio web afirma que era más conocido por sus actuaciones en películas como “Billy Madison”, “The Animal”, “Dirty Work” y “Doctor Do Little”.

Sin embargo, Deadline señaló que fue más impactante durante su tiempo en “SNL”. Luego pasó a protagonizar “The Norm Show” de 1999 a 2001 e hizo comedia en Netflix durante una temporada en 2018 con el programa de entrevistas “Norm Macdonald Has a Show”.

El medio señaló que estaba programado para aparecer en el Festival de Comedia de Nueva York el próximo mes de noviembre.



2. MacDonald estuvo activo en las redes sociales al comienzo de la pandemia

MacDonald no estuvo activo en las redes sociales el año anterior a su muerte, aunque publicó varias actualizaciones en Instagram al comienzo de la pandemia.

Hizo parodias con otros comediantes como Chevy Chase y Bob Saget.

Su imagen final fue de una hamburguesa y papas fritas. “Hipotéticamente, si hubiera un restaurante que lleva mi nombre, les diría que sirvan @Pepsi a > Porque las hamburguesas van #BetterWithPepsi #PepsiPartner , “ escribió el 26 de mayo.

3. Los fanáticos lamentan el fallecimiento de MacDonald

La mayoría de los fanáticos se sorprendieron al escuchar sobre la muerte de MacDonald. Poco después de que se anunció su fallecimiento, su nombre se convirtió en tendencia en Twitter, donde los fanáticos recuerdan al comediante.

“RIP a una leyenda de la comedia. Dirty Work fue el primer DVD que compré y comenzó mi apreciación de toda la vida por el talento de Norm”, el escritor de variedades Joe Otterson tuiteó.

“NOOOOO GODDAMIT. Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Adiós, Norm. “, comediante dijo Patton Oswalt.

“Nos encantaba Norm MacDonald. Único en nuestra clase”, agregó Steve Martin .

Jim Carrey compartió su amor por MacDonald. “Mi querido amigo Norm MacDonald falleció después de una valiente batalla de 10 años. Era una de nuestras gemas más preciadas. Un genio de la comedia honesto y valiente”, dijo . “Me encanta.”

4. ‘Roseanne’ inició la carrera de MacDonald

MacDonald era un canadiense que nació en la ciudad de Québec, Québec el 17 de octubre de 1959, IMBd.com escribió.

MacDonald, nacido Norman Gene MacDonald, comenzó a escribir para “Roseanne” en 1988. Luego llamó la atención del ejecutivo de NBC, Lorne Michaels, que lo ayudó a conseguir un concierto en “SNL”, según IMBD.

Continuó haciendo popular la frase “ahora las noticias falsas” durante su segmento de “Actualización de fin de semana” en “SNL”.

Se mantuvo cercano a Bar, quien apareció en uno de los “segmentos de cuarentena” de MacDonald al comienzo de la pandemia.

MacDonald también defendió a Bar, lo que provocó críticas de los críticos.

“Estaba tan rota y llorando constantemente”, dijo Macdonald a The Hollywood Reporter en 2018.“ Hay muy pocas personas que han pasado por lo que han pasado, perdiendo todo en un día. Por supuesto, la gente dirá: “¿Qué pasa con las víctimas?” Pero, ¿sabes qué? Las víctimas no tuvieron que pasar por eso “.

5. MacDonald fue criticado por defender a otros comediantes

La ex estrella de “SNL” enfrentó en problemas después de defender a algunos de sus colegas, incluidos Barr, Louis C.K. y Chris Hardwick.

“Solía ​​ser, ‘Cien mujeres no pueden mentir’. Y luego se convirtió en, ‘Una mujer no puede mentir’. Y eso se convirtió en, ‘Creo que todas las mujeres’. Y luego dices, ‘ ¿Qué? ‘”, Le dijo a The Hollywood Reporter en 2018 cuando se le preguntó sobre el movimiento #MeToo.

“Como, ese tipo de Chris Hardwick que realmente pensé que tenía el extremo romo del palo allí”, agregó. “El modelo solía admitir las malas acciones, mostrar total arrepentimiento y luego te damos una segunda oportunidad. Ahora es admitir las malas acciones y estás acabado. Y la única forma de sobrevivir es negar, negar, negar “.

“Eso no es saludable, que no hay perdón”, continuó el comediante. “Creo que en algún momento terminará con una persona completamente inocente y prominente que le clavará un arma en la cabeza y la terminará”.

Después de una reacción violenta, MacDonald rápidamente se disculpó.

“Roseanne y Louis han sido muy buenos amigos míos durante muchos años”, tuiteó en 2018.” Ambos cometieron errores terribles y yo nunca defendería sus acciones. Si mis palabras sonaran como si estuviera minimizando el dolor que sus víctimas sienten hasta el día de hoy, lo siento profundamente”.

Este es el original en inglés de Heavy.com, por Maria Vultaggio.