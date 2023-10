Noelia Voigt, de raíces venezolanas, es la nueva Miss USA

Noelia Voigt, es la nueva Miss Estados Unidos, quien con su belleza y sus escasos 23 años de edad, se impuso sobre 50 candidatas que participaban por llevarse el título como la mujer más bella del país, reportó CNN.

En Reno, Nevada, desde el Grand Sierra Resort, el viernes 29 de septiembre de 2023, la mujer de ascendencia latina, y representante del estado de Utah, luego de quedar como finalista dentro de tres rondas finalmente se alzó con el cetro y la corona del certamen. Savannah Gankiewicz, del estado de Hawai, la sucedió como segunda finalista.

Según los medios, el jurado optó darle el triunfo a Noelia como representante de la belleza estadounidense, cautivados por su pasarela, desparpajo, pero también por su gran inteligencia, demostrada en las respuestas que dio a la ronda de preguntas.

De hecho, cuando le preguntaron qué aportaría a la Organización Miss Universo como “embajadora de la marca” y a Miss USA en la ronda final de preguntas y respuestas, Voigt destacó su condición de “venezolana-estadounidense bilingüe” y prometió que conectaría con diversas comunidades de todo Estados Unidos, informó Telemundo.

“Estados Unidos es un país diverso y Miss USA tiene que ser capaz de representar a todas las comunidades, sin importar su origen, su raza, su etnia, y me gustaría ser esa Miss USA”, dijo Voigt en la ronda final de preguntas, según Telemundo.

¿Quién es la Nueva Miss USA?

Noelia Voigt, es una jovencita nacida en la Florida pero de padres venezolano-estadounidense. Su madre de Maracaibo, Venezuela, Jacqueline Briceño y su padre estadounidense Jack Voigt, ex jugador de las Águilas del Zulia.

Dentro de sus pasiones esta bailar salsa y joropo, ritmos muy de la cultura latina, pero como buena venezolana no dejo atrás el gusto y la inquietud de ser reina de belleza.

De acuerdo con El Universal, Noelia es amante de los concursos de belleza tras haber participado en nueve ocasiones en este tipo de eventos en su país desde el año 2017, en ese mismo año ganó Miss Teen Florida después de haberlo intentado dos veces en las que solo llegó a ser parte del top cinco.

En el año 2023, se postuló como candidata para representar al estado de Utah en el concurso Miss USA, finalmente, el 8 de julio logró ganar el certamen, asegurándose así un lugar directo en la competencia nacional. El 11 de julio, compartió en su cuenta de Instagram una publicación que decía: “¡Hola a todos! ¡Noelia Voigt, aquí, inscribiéndose oficialmente como Miss Utah USA 2023!”.

Dentro de los estudios realizados por la reina y modelo está el de Diseño de interiores que hizo en la Universidad de Alabama, pero tambien se destaca por sus capacidades como escritora.

Su primer libro publicado se titula ‘Maddie, la valiente’, una obra lanzada en 2021, con el fin de crear conciencia sobre el acoso escolar, y que fu inspirado en la historia de Madison “Maddie” Whitsett, la niña víctima de Bullyng escolar que se suicidó en Alabama.

La tristeza que acompaña a Noelia

Hace unos días a través de sus redes sociales, Noelia hizo participes a sus seguidores del gran dolor que embarga a su familia. Ella recordó a su hermana Neomy, fallecida hace 25 años, mostrando una fotografía de visita a su tumba y poniéndole flores, en la que honro su memoria, y en donde destaco la fuerza de sus padres.

“Neomy nació y murió el 2 de Septiembre de 1998, y yo nací el 1 de Noviembre de 1999 Aunque nunca la conocí, me siento muy unida a ella. Es un ángel en nuestra familia y nos protege y nos lo muestra con bendiciones. Tengo el corazón roto porque no sobrevivió, pero si eso no hubiera pasado, yo no habría existido. Es por eso que tomo muy en serio mi paso por esta tierra. Creo que todos tenemos un propósito y una razón de estar aquí”, lee parte de su conmovedor escrito.

“Cada año mi familia hace esto y le manda globos con mensajes en ellos”, concluyó refiriéndose al momento que refleja el video. Noelia también tuvo unas preciosas palabras para sus padres, dos grandes supervivientes y su mayor apoyo en este camino en el que cada vez brilla con más fuerza.

Ahora, toca esperar el paso siguiente de Noelia, que su belleza, el empoderamiento, y la fuerza de su familia y quienes la rodean la conduzcan a desempeñar el mejor papel en Miss Universo, y logre coronarse como la mujer más bella del mundo, informó People.

