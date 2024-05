Noelia Voigt renuncia como Miss USA por su salud mental

Este lunes 6 de mayo de 2024, Noelia Vongh, la actual Miss Estados Unidos, a través de un mensaje en su cuenta de Instagram comunico a todos sus seguidores y público en general, su decisión de renuncia al título real, aduciendo temas de salud mental, así lo reportó Time Magazine.

La reina de belleza y modelo originaria del estado de Utah, de raíces latinas, dijo que reconoce que esta noticia toma por sorpresa a muchos, pero sabe que su salud y bienestar están por encima de cualquier cosa. La bella mujer agradeció a todos los que la acompañaron y la apoyaron durante todo este tiempo, recalcando que su salud mental es su prioridad.

“Me doy cuenta de que esto puede suponer una gran sorpresa para muchos. Nunca comprometas tu bienestar físico y mental. Nuestra salud es nuestra riqueza. Un millón de gracias a todos por vuestro apoyo constante e inquebrantable. Es hora de escribir el próximo capítulo. Espero que te quedes para ver qué sigue 🤍”, escribió en su cuenta de Instagram.

En su comunicado Noelia Voigt continuó diciendo: “Nunca podría haber imaginado el viaje al que me llevaría mi sueño de infancia. El trabajo duro y la dedicación constante y consistente me llevan a donde estoy hoy, y espero que durante los últimos siete años de competir en pompa y Compartir mi viaje con todos ustedes es algo que los inspira a nunca renunciar a sus sueños, cualesquiera que sean”.

Compartió su gratitud por poder utilizar su plataforma para abogar por “la lucha contra el acoso escolar, la concientización y prevención de la violencia en el noviazgo, los derechos y reformas de inmigración y arrojar luz sobre mis raíces como la primera mujer venezolana-estadounidense en ganar Miss Estados Unidos”.

Y añadió:

“En el fondo sé que esto es sólo el comienzo de un nuevo capítulo para mí, y espero seguir inspirando a otros a permanecer firmes, priorizar su salud mental, defenderse a sí mismo y a los demás usando su voz, y nunca tener miedo. de lo que nos depara el futuro, incluso si parece incierto. Cómo desearía poder abrazarlos a todos. Los amo a todos con todo mi corazón y siempre lo haré”.

En respuesta al comunicado, la Organización Miss USA confirmó a CNN este lunes que era respetuoso de esta decisión, y que para ellos lo más importante es el bienestar de sus candidatas.

“El bienestar de nuestras campeonas es una prioridad absoluta, y entendemos su necesidad de priorizarse a sí misma en este momento”. La organización indicó que en pocos días anunciaría quien sería la sucesora de Noelia Voigt. “La organización está revisando actualmente los planes para la transición de responsabilidades a un sucesor y pronto habrá un anuncio sobre la coronación de la nueva Miss Estados Unidos”.

Es de recordar que cuando Noelia Voigt obtuvo el título como Miss USA 2023, como Virreina quedó la representante de Hawái, Savannah Gankiewicz Hawái, y como primera princesa Alexis Loomans del estado de Wisconsin.

Una tragedia rondó la vida de la reina

Noelia Voigt siempre habló sobre lo duro que fue un evento familiar 20 años atrás, y que los dejó marcados para siempre: el fallecimiento de su hermana recién nacida.

“Neomy nació y murió el 2 de septiembre de 1998, y yo nací el 1 de noviembre de 1999. Aunque nunca la conocí, me siento muy unida a ella. Es un ángel en nuestra familia y nos protege y nos lo muestra con bendiciones”, expresó la hermosa modelo de raíces puertorriqueñas, de acuerdo con Hola.

“Tengo el corazón roto porque no sobrevivió, pero si eso no hubiera pasado, yo no habría existido. Es por eso que tomo muy en serio mi paso por esta tierra. Creo que todos tenemos un propósito y una razón de estar aquí”, agregó. “Por favor, sepan que todos ustedes tienen un propósito divino en esta vida y el mundo no sería el mismo sin ustedes”, agregó Miss USA en su mensaje.

