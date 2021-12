¿El Correo está trabajando en Nochevieja 2021 y Día de Año Nuevo 2022?

¡Feliz Nochevieja y Año Nuevo! ¿Se entrega el correo en la víspera de Nochevieja 2021 o en el Día de Año Nuevo 2022?, ¿Puedes visitar la oficina de correos durante las festividades? Si bien las oficinas del Correo y los servicios de entrega del Correo están disponibles en la víspera de Nochevieja, todo permanecerá cerrado en el Día de Año Nuevo 2022, excepto las opciones de autoservicio.

El correo se entrega en la víspera de Nochevieja 2021

De acuerdo con USPS, las oficinas del correo en todo el país están abiertas en la víspera de Nochevieja durante el viernes 31 de diciembre de 2021, aunque el 31 de diciembre es técnicamente un feriado federal debido a que el Día de Año Nuevo cae un día sábado.

USPS también señaló que el servicio “blue collection boxes” estará operando durante la víspera de Nochevieja 2021, mientras que el correo regular se entregará con completa normalidad durante este 31 de diciembre de 2021.

De acuerdo con el calendario de vacaciones de USPS, el Servicio Postal solo está cerrado en New Year’s Day, Martin Luther King Jr.’s Birthday, Washington’s Birthday, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving Day y Christmas Day.

El Correo no se entregará en el Día de Año Nuevo 2022

El correo no se entrega en el Día de Año Nuevo 2022 y las oficinas del correo estarán cerradas el 1 de enero de 2022. USPS señaló que tampoco se recogerá el servicio de “blue collection boxes” durante el Día de Año Nuevo 2022. La entrega de correo regular se reanuda el lunes 3 de enero de 2022, junto con la recolección de correo regular y el horario de las oficinas del correo.

Es importante señalar que, aunque las oficinas de correos están cerradas en el Día de Año Nuevo, la mayoría de los lobbies y quioscos de autoservicio seguirán estando disponibles, ya que no requieren que los empleados estén presentes. Por lo tanto, si necesita utilizar un quiosco de autoservicio o consultar su apartado de correos, aún puede hacerlo en la mayoría de las ubicaciones.

Si desea encontrar un quiosco de autoservicio cerca de usted, vaya al Post Office Locator en USPS.com. En el menú desplegable, elija “Self-Service Kiosks” debajo de “Location Type”. Luego, ingrese su ciudad y estado o su código postal. Y por último, seleccione qué tan lejos está dispuesto a viajar en la categoría “within” y haga clic en “Search”.

Hay una excepción a los cierres del correo en los días festivos por el Día de Año Nuevo. El servicio de Priority Mail Express aún se entregará en el Día de Año Nuevo, aunque no se entregará el correo regular y otros servicios, señaló USPS.

Priority Mail Express se refiere a la entrega de un día para otro o hasta de dos días con una garantía de devolución de dinero, según USPS. Está disponible para la mayoría de las direcciones y apartados postales de EE. UU. El servicio también incluye seguimiento de USPS y seguro de hasta $100. El peso máximo de envío es de 70 libras.

Si se pregunta sobre otros servicios de entrega de correo además de USPS, tanto UPS como FedEx también están cerrados en el Día de Año Nuevo.

El calendario de días festivos de UPS indica que no hay servicios de recolección o entrega en Easter, Mother’s Day, Memorial Day, July 4, Labor Day, Thanksgiving, Christmas y New Year’s.

Los servicios de FedEx suelen estar cerrados en Easter, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving, Christmas, and New Year’s Day. Los servicios suelen están abiertos (o con algunas regulaciones) en New Year’s Eve, Christmas Eve, Martin Luther King Jr. Day, Presidents Day, Columbus Day, y Veterans Day.

FedEx Custom Critical y UPS Express Critical son los únicos servicios disponibles.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.