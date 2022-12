Feliz Nochebuena 2022: ¿Cuál es la diferencia con la Navidad?

Estamos a tan solo horas de que festejemos el día del nacimiento de Jesús, y es muy común que en ese dia escuchemos de nuestros familiares y amigos expresar un saludo de ¡Feliz Navidad! o de ¡Feliz Nochebuena!, pero sabes equivocadamente hemos utilizado estas dos frases pensando en que nos referimos al mismo acontecimiento. Sin embargo queremos explicarle que la “Navidad” y la “Nochebuena”, son la celebración de dos eventos distintos y que lo único que tienen en semejanza es que son una celebración de la religión católica.

La noche del 24 de diciembre, se celebra la “Nochebuena”, que no es más que la víspera a la fiesta de la Navidad, en donde se conmemora la peregrinación que hicieron los pastores de Belén hacia el pesebre para esperar el nacimiento del “mesias” y darle la bienvenida como salvador de la humanidad.

Lucas, capítulo 2:

“Subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, á Judea, á la ciudad de David, que se llama Bethlehem, por cuanto era de la casa y familia de David. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir. Y parió á su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor; y tuvieron gran temor. Más el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor”.