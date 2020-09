Ninel Conde celebra con tristeza su cumpleaños: ¿Por qué?

Ninel Conde nació un 29 de septiembre en Toluca, Estado de México, y hoy a sus 44 años, la actriz comenzó su celebración escribiendo un bello y profundo mensaje a través de su cuenta de Instagram.

La estrella dio un agradecimiento al Todopoderoso a pesar de que su año anterior, como ella misma lo dice, fue difícil, especialmente porque no tiene a su hijo Emmanuel junto ella, pero continua luchando y no pierde la esperanza, aunque la inmensa ausencia de su pequeño no le permite tener un cumpleaños completo.

“Gracias a Dios por un año lleno de aprendizaje; es cierto que la lucha ha sido fuerte pero en medio de ella Dios me ha sustentado”, plasmó la cantante, quien también envió a sus adversarios, contrario a lo que se pudiera pensar, un mensaje lleno de energía y actitud positiva, además de sentir que está sostenida por Dios, y por la gente que la ama, entre ellos sus fieles seguidores que la han acompañado a través de su carrera profesional y de su vida personal.

“A quienes quisieran verte derrotado regálales una sonrisa y bríndales tu mejor actitud ante la adversidad. Gracias A mi Padre por estos hermosos días que han sido un oasis en medio de mi prueba que estoy segura que de la mano de Dios , de mis seres amados y de ustedes saldré victoriosa.. de hecho ya lo soy porque estoy libre de opresión y Dios me ha permitido sentirme amada de una manera UNICA EN MI VIDA y especial”, reza el mensaje de Conde.

Seguramente este nuevo año para Ninel será maravilloso, ya que ella se encuentra muy optimista y decidia a seguir siempre adelante y con éxito, deseando y batallando, ante todo, para tener muy pronto con ella a su hijto, aún más cuando “El Bombón Asesino” confiesa que su número predilecto es el 4 y en este cumpleaños que comienza viene por partida doble.

“#happybirthdaytome 🎁🎉🎊🎈🎁#happy44 además mi número favorito #doble4 . #elañodelavictoria #añodeproposito @oasisdeamorypaz”, concluyó Conde.

Inmediatamente los saludos de felicitación de sus seguidores no se han hecho esperar y han empezado a llegarle muchos de ellos.

“Te adoro con el corazón y deseo que tengas el mejor cumpleaños de tu vida y toda la felicidad del mundo ! Te mereces todo lo bueno, lo que Dios te manda sólo él puede quitártelo! A festejar… 🎂🎁🎈🍾🎊”, “El padre celestial te bendiga y conceda toda los anhelos de tu corazón. Feliz cumpleaños. Eres la niña de sus ojos. Saludos desde Colombia. 🎊🎂🎁”, “De corazón te deseo cosas lindas para tu vida! Mereces muchas felicidades mucho amor mucha paz! Cosas grandes están por llegar 🙏Feliz cumpleaños a ti que tiene alma de oro! un abrazote mi querida 😘”, fueron solo algunos de las misivas especiales que la famosa mexicana ha recibido.

Algo que los seguidores siempre han admirado de la destacada estrella es su cuidado personal, luciendo en todo momento bella, hermosa y con mucho estilo.

