Ninel Conde se casa con Larry Ramos: ¿Dónde se comprometieron?

Ninel Conde y Larry Ramos anunciaron su compromiso, próximamente sonarán campanas de boda para la feliz pareja. En una entrevista exclusiva con People en Español, la actriz mexicana reveló que su novio le propuso matrimonio en el romántico viaje que recientemente realizaron a Turquía.

“Fue el día de mi cumpleaños en Bodrum, Turquía, en el restaurante Zuma. Desde la mañana me dijo que iríamos a cenar al mejor lugar de ahí, que estuviera lista a las nueve de la noche. Cenamos y a la hora del postre llevaron todo ese arreglo de detalles, de postres, con los dos letreros, y [Larry] sacó el anillo de su saco”, reveló Conde a People en Español para confirmar que actualmente se encuentra comprometida con Ramos.

La estrella mexicana confesó que rápidamente respondió con un rotundo “sí” a la romántica propuesta de matrimonio de su novio. Por otra parte, el ‘Bombón Asesino’ afirmó que el día de su compromiso con Ramos ha sido uno de los “mejores días” de su vida.

En su entrevista con People en Español, Ninel Conde reveló que Larry Ramos le propuso viajar a Turquía para celebrar su cumpleaños, pero que ella nunca se imaginó que detrás de estas vacaciones se escondía una de las propuestas más importantes de su vida: “Jamás me imaginé que me pediría que me casara con él y, menos, el día de mi cumpleaños. Y, sin pensarlo, dije que sí. Estoy muy feliz por tenerlo en mi vida, así que dije que sí me caso con él.”

La también cantante fue muy sincera al admitir en la entrevista qué la cautivó de su ahora prometido Larry Ramos: “Es simpático, divertido, supercariñoso, protector. Me ha apoyado al ciento por ciento moral y económicamente. Tiene superritmo, como buen colombiano. Nos ponemos de acuerdo superrápido, no me cela, me apoya en todo, en mi trabajo. Es supertrabajador, responsable, culto, egresado de Harvard y supermaduro emocionalmente.”

Conde, quien actualmente se encuentra en una disputa legal con su ex pareja Giovanni Medina por la custodia de su pequeño hijo Emmanuel, manifestó a la publicación que lo único que le hace falta en estos momentos para ser plenamente feliz es poder tener a su hijo con ella: “Lo único que me falta para ser plenamente feliz es tener a mi bebé [Emmanuel] conmigo.”

Las reacciones por parte de los usuarios en las redes sociales no se hicieron esperar ante el sorpresivo compromiso de Ninel Conde y Larry Ramos:

“Por eso repite y repite y así hay muchas mujeres no saben estar solas🤔 no se dan tiempo para escoger un buen hombre”, “Se lo merece , she deserves it”, “Pobrecita, tiene que ir a terapia urgente”, “Porque será qué hay tantas personas que piensan que casarse es un juego. Hoy se juntan y ya mañana se casan”, “Primero se enfoque en recuperar como mamá en las emociones y sentimientos a su hijo y posponga su vida sentimental”.

Ninel Conde y Larry Ramos: ¿Cuánto tiempo tienen juntos?

Ninel Conde y Larry Ramos han estado juntos desde el mes de febrero de 2020, pero dieron a conocer su relación amorosa de manera pública en el mes de agosto con una romántica publicación en la plataforma de Instagram.

“Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza. Gracias por estos 6 meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y despecho; siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme”, afirmó Conde en ese momento con la publicación de su primera fotografía junto a Ramos en su perfil oficial en la red social.

La actriz confesó recientemente a la revista People en Español que su pareja sentimental es un hombre que la hace sentir especial y que la apoya incondicionalmente en su vida:

“Todos los días me demuestra su cariño, me hace sentir especial, me apoya en todo. Me hace saber que me admira”, admitió.

Ninel Conde y Larry Ramos: ¿Cuándo se casan?

Pese al sorpresivo anuncio de su compromiso, Ninel Conde no reveló mayor información sobre posibles fechas para su boda con Larry Ramos. De igual manera, la empresaria se reservó hablar sobre si tienen pensado contraer matrimonio en los Estados Unidos o en México, país en donde pasar el mayor tiempo juntos.

Conde ha estado casada en dos ocasiones en el pasado: Su primer matrimonio fue con el actor Ari Telch desde el año 1996 a 1998 y su segundo matrimonio fue con el empresario mexicano Juan Zepeda del 2007 al año 2013.

La recordada estrella de la telenovela “Rebelde” se convirtió en madre por primera vez en mayo de 1997 con el nacimiento de Sofía Telch Conde, fruto de su fallido matrimonio con el actor Ari Telch. Mientras que en el año 2014, Conde le dio la bienvenida a su segundo hijo que lleva por nombre Emmanuel Medina Conde, fruto de su noviazgo con Giovanni Medina.

Sigue a AhoraMismo en Instagram