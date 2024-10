“The Nightmare Before Christmas”: ¿Dónde ver el recorrido de luces en Nueva York?

Los fanáticos de Tim Burton pueden disfrutar este año de un espectácular recorrido de luces de su famosa cinta The Nightmare Before Christmas. Pero las fechas son limitas, ya que el 30 de noviembre será el última día para ir a ver este espectáculo de 19 exhibiciones en el Jardín Botánico de Nueva York. Puede comprar las entradas aquí.

La experiencia nocturna cuenta con personajes como Jack Skellington, Sally y Zero, así como escenas icónicas y canciones memorables de la película animada de 1993. Las 19 exhibiciones se encuentran dentro de los 8,300 pies cuadrados de instalaciones de iluminación, incluidas proyecciones de video, iluminación LED y esculturas impresas en 3D. Diseñado para visitantes de todas las edades, el camino dura entre 45 minutos y una hora. “Vimos que teníamos mucha gente que demandaba este tipo de experiencia y además, todos amamos a Tim Burton y todo lo que crea”, dijo Iñaki Fernández, fundador de LETSGO, a Bronx Times.

Guide To Visiting Disney Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas Light Trail at the New York Botanical Garden! 🎃🎄

Visitors can join Jack Skellington, Sally, and Zero on a walk of wonders under the moon. as your favorite characters, scenes, and songs from the classic Disney… pic.twitter.com/CX39xHI7rq

