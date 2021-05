Nick Jonas hospitalizado tras lesionarse en su nuevo ‘show’

Nick Jonas fue llevado a un hospital el sábado 15 de mayo por la noche después de sufrir una lesión mientras filmaba un nuevo programa, según TMZ.

El medio compartió que el motivo del accidente y la gravedad de la lesión no se han revelado en este momento.

Una fuente dijo que a partir del domingo por la noche, Jonas fue llevado a casa “y aparecerá como estaba programado el lunes por la noche en ‘The Voice'”.

Como destacó TMZ, no está claro qué estaba filmando Nick Jonas y por qué las fuentes fueron tan “reservadas” sobre el rodaje del nuevo ‘show’.

Este artículo se actualizará con más información a medida que esté disponible.

Nick Jonas aparecerá algunos días en “The Voice”





Play



Nick Jonas' Advice For Ariana Grande On ‘The Voice’: Don't Trust The Other Coaches! Nick Jonas has some wise words of advice for Ariana Grande, who will be keeping his seat warm during the next season of "The Voice." Nick stresses that his only real advice is not to trust any of the other coaches, but he's sure she'll be great either way! Tune in for more with "The… 2021-05-15T02:31:14Z

Nick Jonas puede estar presente mañana por la noche en “The Voice”, pero solo quedan algunos episodios antes de que el cantante se retire del programa. En su lugar, Ariana Grande se unirá a este la próxima temporada.

Hablando en “The Kelly Clarkson Show” recientemente, Jonas dijo: “Quiero decir, Ariana, como todos sabemos, es una de las mejores cantantes y será una entrenadora increíble. Creo que el único consejo que le daría es que no confíe en ninguno de ustedes”.

Ariana Grande anunció que se uniría a la temporada 21 de “The Voice” en marzo.

Blake Shelton, de manera similar, está emocionado de que Ariana Grande se una al programa, aunque su bienvenida ha llegado con su justa participación en la competencia.

En declaraciones a Hoda Kotb en “Today With Hoda & Jenna”, según ET, Shelton dijo: “Hace unos dos días, los productores nos enviaron un mensaje de texto y dijeron que iba a ser Ariana”, compartió. “Estoy emocionado por eso. Soy fan de ella. No voy a mentir, todavía vamos a darle una paliza, ya sabes, en el programa. Es nuestro trabajo: nos pagan para ganar, no me pagan para perder”.

Tal como está, Shelton es el entrenador más antiguo y ha estado allí desde el principio. Bromeó con Kotb: “Solía parecerme a Ariana cuando comencé el programa, ¡y ahora mírame!”

Se anuncia un importante cambio de horario en “The Voice”

La semana pasada, NBC anunció una nueva programación importante en “The Voice”: el programa se transmitirá solo una vez al año a partir del próximo año. Mientras que normalmente se transmite en la primavera y el otoño, solo se transmitirá en el otoño a partir de 2021. Esta será la primera vez que el programa solo se transmite una vez al año desde 2012.

En declaraciones a los reporteros el viernes, según The Hollywood Reporter, Frances Berwick, presidenta de las redes de entretenimiento de NBCUniversal Television and Streaming, dijo: “Queremos dar protagonismo a esta icónica serie. La mejor manera de proteger la marca mientras se ayuda a los fanáticos es producir un ciclo increíble esta temporada”.

Como señaló THR, la cadena planea presentar siete nuevos programas en 2022: “AGT: Extreme”, “American Song Contest”, “Home Sweet Home”, “The Wheel”, “LA Fire and Rescue” y “Eso es Mi mermelada.”

“The Voice” saldrá al aire mañana, lunes 17 de mayo, a las 8:00 p.m. horarios del Este y del Pacífico en NBC.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: MTV Movie and TV Awards 2021: ¿Cómo ver los premios en línea?