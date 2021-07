Mira el accidente de Nick Jonas en bicicleta que lo llevó al hospital: [Video]

En mayo pasado Nick Jonas sufrió una lesión que lo llevó al hospital. Ahora, el video del inidente, que lo dejó con una costilla rota, se está volviendo viral.

Los hermanos Jonas, Nick, Joe y Kevin, estaban filmando un segmento especial de los Juegos Olímpicos, durante el cual se enfrentaban a una variedad de deportes olímpicos y competían entre sí, cuando ocurrió el accidente.

En el video, se puede ver a Jonas montando bici junto a sus hermanos ,antes de que su rueda salió de debajo de él y cayó en picada al suelo, aterrizando sobre su lado izquierdo.





Cuando Access Hollywood habló con Jonas pocos días después de su accidente, dijo: “Estoy bien. Día a día me siento exponencialmente bien. Podría haber sido mucho peor”.

Esto es lo que necesita saber:

Priyanka Chopra mencionó a su esposo en Instagram

En Instagram después del accidente de Jonas, Priyanka Chopra mencionó a su esposo músico, escribiendo: “Publicación de agradecimiento al esposo”. Ni siquiera una costilla rota puede detener esta fuerza de la naturaleza. Muy orgullosa de ti, cariño. ¡Con todo lo que haces! ¡Tu ética de trabajo, tu búsqueda de la excelencia! ¡Me inspiras todos los días. ¡Te amo tanto!”.

En mayo, los Jonas Brothers se sentaron con James Corden y Nick admitió que tuvo que hacer una “elección” cuando se trataba de elegir qué hermano llamaría a su esposa e informarle del accidente.

“Fue una elección”, admitió a Corden. “Se la di a Kevin”.

Historial de relaciones de Jonas y Chopra

En julio de 2018, People informó que Jonas y Chopra estaban comprometidos después de solo dos meses de citas.

Según In Style, la pareja se conoció oficialmente en febrero de 2017 en una fiesta de los Oscar.

Nick relató la reunión a Vogue en 2018, y dijo: “… Dejé mi bebida, me arrodillé, esto es frente a un grupo de personas, y digo:” Eres real. ¿Dónde has estado toda mi vida? ‘Como, fuerte”.

Según Vogue, Chopra tenía un automóvil esperando afuera en ese momento para llevarla al aeropuerto, pero miró a su manager y dijo: “Cinco minutos”.

Chopra y Jonas asistieron juntos a la Met Gala en 2017 y no dieron respuestas directas cuando la gente les preguntó si estaban saliendo.

De hecho, cuando Jimmy Kimmel le preguntó a Chopra si estaban saliendo desde que asistieron juntos a la Gala, ella eludió la pregunta y dijo: “Ambos llevábamos Ralph Lauren y decidimos ir juntos. Fue divertido”.

Según In Style, la pareja no se vio durante un año hasta la próxima Met Gala en 2018.

El medio informó: “Más tarde ese mes, Jonas y Chopra asistieron a una presentación en vivo de La Bella y la Bestia y a un juego de los Dodgers la noche siguiente. Nick llamó a su madre a la mañana siguiente, proclamando que se casaría con Chopra justo después de tener su tercera cita”.





En julio de 2018, los dos se comprometieron.

Jonas le dijo a Vogue: “Me arrodillé de nuevo y dije: ¿Me harás el hombre más feliz del mundo y te casarás conmigo? No es broma, tardó unos 45 segundos. Cuarenta y cinco segundos de silencio”.

Jonas luego dijo: “Voy a poner este anillo en tu dedo ahora, a menos que tengas alguna objeción”.

