¿Qué le regalo el marido de Carolina Sandoval en su cumpleaños?: [VIDEO]

Este 24 de noviembre Carolina Sandoval estuvo de manteles largos, y dentro de la bella celebración familiar que tuvo para festejar sus 47 primaveras, en un hotel en Naples, Florida sin duda uno de los más consentidores con la entretenida animadora de televisión, fue su esposo Nick Hernández.

El contador venezolano, quien contrajo matrimonio con la querida influencer en el 2015, no podía dejar pasar el cumpleaños de su guapa mujer sin hacerla sentir como toda una princesa.

Y más allá de los mimos y las frases bonitas hacia la madre de su hija menor, el marido de la Venenosa la dio una sorpresa que la dejó de una sola pieza.

La comunicadora le confesó a People en español que su galán mandó a conseguir una prenda especial en honor a las mariposas que Carolina tantao quiere y venera, y también recurrió a detalles especiales para hacerle entrega del obsequio.

“Cuando llegamos al hotel, llegamos al lobby y me dice que había dejado el celular en el auto y teníamos que esperar un poquito, porque estaba armando una sorpresa de dejarme un vestido en forma de mariposa en la cama. Después me enteré de que hizo que lo comprara una amiga mía en una de mis tiendas favoritas de Coral Gables”, le dijo la periodista a la citada publicación, que presentó una portada virtual especial.

“Me compró ese vestido y me lo puso encima de la cama, compró fresas y champán, porque sabe que me gustan las fresas y el champán como [en] la película de Pretty Woman, y me tuve que cambiar la ropa que tenía. Después me cambié para irme a la cena”, agregó Sandoval.

Y como si eso fuera poco, y para acabarla de derretir, Nick bailó con su mujer uno de los temas que mucho le gusta a Carolina.

“Bailamos la canción “100 años” de Maluma y Carlos Rivera”, dijo muy enamorada y plena la estrella de las redes sociales, quien agregó que esos detalles la llenan de felicidad y le gusta sentirse querida por los suyos.

“De igual forma, días antes de que sea mi cumpleaños todos me consienten. Pero mi regalo es ver a mi familia feliz, es la fecha que espero todo el año. Ya mañana estaré esperando cuando sea mi próximo cumpleaños otra vez.

Y cuando Carolina ya pensaba que todo había terminado, su marido volvió a pintarle una tremenda sonrisa y puso a latir a mil su corazón.



“Para nosotros los venezolanos es muy importante felicitar a la gente a las 12 de la madrugada. Y mi familia entró a mi cuarto a felicitarme. Durante la cena tuve una serenata virtual con mariachis, fue maravilloso”, concluyó Carolina, quien sin duda tiene a tremendo príncipe azul a su lado, que honra a semejante princesa que ella es.

Y en la noche, la parejita estuvo bailando de lo lindo, con mucho romanticismo, según lo compartió la propia Carolina.

