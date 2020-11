Carolina Sandoval revela uno de sus secretos mejor guardados: ¿Qué se unta en el pelo?

Carolina Sandoval no para de hacer reír a sus fans, a través de sus redes sociales, pero al mismo tiempo también da consejitos y hace revelaciones, en cada una de sus charlas con sus seguidores.

Y esta vez la querida conductora de televisión usó su segmento “El almuerzo con Caro”, para compartir uno de sus secretitos de belleza.

La venezolana, acompañada de su estilista, Óscar, mostró que usa aguacate en el pelo, para mantener el cabello sano, brillante y saludable.

“Acabo de echarme aguacate súper natural y aplicarselo en el pelo”, dijo la influencer, al tiempo que su peluquero explicó que para que funcione, necesita mezclar un aguacate maduro, hacer una crema con él y agregarle aceite de oliva.

“Se lo dejan, se hacen masajes y se lo dejan puesto unos 25 minutos. Esto es lo mejor que hay para el cabello… mucho potasio”, dijo el estilista de la reina de las redes sociales.

En el video, Carolina no solamente se relajó mientras recibía su masaje en Óscar Da Silva Salón, de Miami, sino que además estuvo bailando el tema “potaxxio”, originado por la famosa influencer dominicana llamada “Sicópata RD“.

“Esta canción nos tiene haciendo cardio”, mencionó la comunicadora, insistiendo en que el aguacate es uno de los tesoros más grandes que puede usar una mujer para mejorar su belleza capilar.

“¿El aguacate es una fruta o un vegetal?… pero se sabe que tiene mucho potasio y aceites naturales. Te lo puedes poner en el pelo y es lo mejor que hay”, comentó la Venenosa. “Muchos de ustedes me lo habían recomendado, me habían dicho que me pusiera aguacate en el cabello y yo que soy juiciosa lo hice”.



Y siguiendo en su defensa de la celulitis, Carolina agregó, mientras comía: “La pizza es buena para la celulitis, coman pizza”.

Carolina destacó además que hacer una paradita por el salón de belleza, es relajante y convidó a las mujeres que la siguen, a que lo hagan a menudo, pues de paso pueden crear lazos importantes con sus peluqueros, quienes según dijo, muchas veces hacen las veces de sicólogos.

La periodista y su peluquero mencionaron además que con el aguacate se puede preparar una mascarilla: mezcla con miel y azúcar y un poquito de aceite de olivas, para aplicar en la piel.

"La Psicópata" – Potasio – (Potacsio) – Meme 2020-10-29T04:28:00Z

Al final de su charla con sus seguidores, la también llamada Reina de la faja dijo que iba a aplicarle el nuevo secretito a su esposo, Nick, luego de depilarlo.

