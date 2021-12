A lo largo de su vida adulta, Nick Cannon ha dado la bienvenida a un total de siete niños a su vida. El 7 de diciembre de 2021, TMZ informó que uno de los hijos de Cannon, su hijo Zen de 5 meses, había muerto después de que le diagnosticaran un tumor cerebral.

Cannon confirmó la devastadora noticia en un episodio de “The Nick Cannon Show”.

“En realidad, no he compartido esto con nadie”, dijo Cannon en un segmento llamado “A Message From Nick”, publicado en YouTube. “Tuve un fin de semana muy difícil”, agregó Cannon, antes de saltar al segmento de la “foto del día”. Cannon sacó una foto de su hijo menor, Zen Scott Cannon.

Cannon se emocionó antes de poder pronunciar la siguiente oración. “Entonces, antes de que comenzara el show, en verano, nació Zen en junio. 23 de junio, en realidad. Fue un gran día. Todos saben que tengo muchos hijos “, comenzó diciendo.

Cannon continuó explicando que notó que Zen siempre tenía una “cosa sinusal” o “tos”. También notó que Zen tenía una cabeza grande, pero Cannon dijo que todos sus hijos la tenían, por lo que no le prestó mucha atención. Sin embargo, Cannon y la madre del niño, Alyssa Scott, lo llevaron al médico, donde recibieron una noticia devastadora.

Esto es lo que necesitas saber:

Zen fue diagnosticado con un tumor cerebral y murió 4 meses después





Play



Video Video related to muere hijo menor del rapero nick cannon: ¿cómo murió? 2021-12-07T13:20:19-05:00

Cannon y Scott querían que un médico examinara al bebé Zen porque sentían que estaba sucediendo algo malo con su respiración. Después de que el médico realizó algunas pruebas, se encontró líquido en el cerebro de Zen.

El bebé fue sometido a una cirugía inmediata por un tumor maligno y los médicos del Hospital de Niños en el Condado de Orange le colocaron una derivación en la cabeza con la esperanza de drenar el líquido. Cannon dijo que él y Scott “esperaban lo mejor”.

Zen pudo volver a casa y parecía estar bien, pero las cosas cambiaron durante las vacaciones de Acción de Gracias. “Tuvimos un giro interesante y el proceso se aceleró… El tumor comenzó a crecer mucho más rápido. Y entonces, nosotros sabíamos que el momento era…”, dijo Cannon antes de romperse en llanto.

Cannon dijo que él y Scott pasaron el fin de semana pasado con su bebé: “Sosteniendo a mi hijo por última vez”, afirmó Cannon.

Cannon le dio la bienvenida a 4 niños en los últimos 18 meses

Zen fue el séptimo hijo de Cannon, el primero con Alyssa Scott, de acuerdo con E! News.

Cannon le dio la bienvenida a cuatro niños en el transcurso de los últimos 18 meses más o menos, incluidos los gemelos Zillion y Zion con su ahora ex Abby De La Rosa. Los gemelos también nacieron en junio. La hija de Cannon, Powerful, cuya madre es Brittany Bell, nació en diciembre de 2020.

Cannon también tiene otro par de gemelos, Moroccan y Monroe, con su ex esposa, Mariah Carey. La pareja de gemelos nació en abril de 2011 y convirtió a Cannon en padre por primera vez. Cannon y Carey se separaron en 2014 y finalizaron su divorcio dos años después.

En 2017, Cannon dio la bienvenida a su tercer hijo, un niño llamado Golden Cannon, con Brittany Bell.

Cannon está abierto a tener más hijos

Durante una entrevista con el Dr. Oz en noviembre de 2021, se le preguntó a Cannon si tendría más hijos en un futuro cercano.

“No lo sé, doc. ¿Qué piensas? ¿Dónde debería parar?”, él respondió, según E! News. “No sé cómo me sentiré en cinco años. Cuando la gente dice: ‘¿Vas a tener más hijos?’, Es una pregunta difícil de hacer, a menos que me haya sometido a algo como una vasectomía, porque no sé si volveré a encontrar el amor. No sé qué tan profundo voy a llegar de nuevo. No sé. Nunca entiendes lo que te va a presentar el universo ”, explicó.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.