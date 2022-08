Nichelle Nichols, actriz pionera de ‘Star Trek’, murió a los 89 años

Nichelle Nichols, la actriz, cantante y pionera de los derechos civiles con múltiples talentos, murió el 31 de julio, según una publicación en su sitio web oficial. Nichols, que saltó a la fama mundial gracias a su papel icónico de Uhura de “Star Trek” en la década de 1960, y más tarde en “La serie animada” y los seis largometrajes que siguieron, fue recordada por su hijo, Kyle Johnson.

“Lamento informarles que una gran luz en el firmamento ya no brilla para nosotros como lo ha hecho durante tantos años”, escribió Johnson en el sitio web oficial, Uhura.com.

“Anoche, mi madre, Nichelle Nichols, sucumbió por causas naturales y falleció”, escribió Johnson. “Sin embargo, su luz, como las galaxias antiguas que ahora se ven por primera vez, permanecerá para que nosotros y las generaciones futuras disfrutemos, aprendamos e inspiremos”.

“Yo, y el resto de nuestra familia, agradeceríamos su paciencia y tolerancia mientras lamentamos su pérdida hasta que podamos recuperarnos lo suficiente como para seguir hablando”, escribió Johnson. “Sus servicios serán para los miembros de la familia y los amigos más cercanos y solicitamos que se respete su privacidad y la nuestra”.

Según CNN, Nichols murió por causas naturales.

Roddenberry creó el papel de Uhura para Nichols

Según el libro “Star Trek: A Celebration”, escrito por Ben Robinson e Ian Spelling de Heavy, originalmente no había un rol de oficial de comunicaciones en “Star Trek”. El creador Gene Roddenberry conocía a Nichols cuando apareció en su programa anterior, “The Lieutenant”. Cuando comenzó el casting de “Star Trek”, Nichols estaba en Europa y su agente le “imploró” que volviera a leer para el papel en este nuevo programa de ciencia ficción.

“Leí las líneas para el Sr. Spock porque no había Uhura”, dijo Nichols. Ella y Roddenberry desarrollaron el personaje juntos, comenzando con un almuerzo.

Cantante en la empresa

Los fanáticos de “Star Trek” conocen muy bien los talentos de Nichols. En más de una ocasión, Nichols cantó en “The Original Series”. En un episodio, “Charlie X”, Nichols le cantó a Leonard Nimoy (Spock) de una manera divertida pero coqueta. También cantó en “Star Trek V: The Final Frontier”.

Un talento increíble

Según la página de Facebook “Star Trek Continues”, Nichelle estudió danza en la Academia de Ballet de Chicago y ocasionalmente mostraba sus movimientos en el set y disfrazada. Como se ve arriba, estas fotos muestran el talento que tenía Nichols como bailarina.

‘Mujer en movimiento’

Como se relata en el documental reciente, “Woman In Motion”, Nichols comenzó en Hollywood como cantante y bailarina. Pero gracias a su espíritu y ética de trabajo, se convirtió en un ícono de la ciencia ficción, que usó en su papel como reclutadora de la NASA.

“Eso es lo que hacen nuestros dólares de impuestos”, dijo Nichols sobre su trabajo para la NASA. “Estas misiones muestran lo que la humanidad puede soñar, la humanidad puede hacer. La NASA me pertenece. No solo tenemos la oportunidad, sino el deber de mantener viable el programa espacial donde ningún hombre o mujer ha llegado antes”.

Según lo informado por Heavy, no estaba segura de cómo funcionaría el trabajo de la NASA, pero se emocionó cuando supo cuántos científicos y otros empleados de la NASA eran fanáticos de Trek.

Pionera de los derechos civiles

Nichols consideró dejar “Star Trek” en 1967 porque sintió que el papel de Uhura estaba por debajo de ella. Sintió que podía hacer más. Primero, el creador de Trek, Gene Roddenberry, trató de evitar que se fuera, pero más tarde (como informó Heavy), Martin Luther King, Jr. también habló con ella.

“También me ofrecieron un papel en una obra para hacer que estaba destinada a Broadway e iba a dejar el espectáculo y tomar eso; y fue un buen papel”, dijo Nichols en una entrevista con la Academia de Televisión.

“Olvidé qué diablos era y entré y le dije a Gene [Roddenberry] cuando terminara la temporada, que iba a dejar el programa y Gene dijo: ‘No puedes hacer eso’. Y le dije: ‘Sí. ¡Puedo!’, y le dije: ‘Gene, has sido maravilloso y realmente te agradezco esta oportunidad, pero sabes… mi vida es el teatro. Teatro musical. Y estoy recibiendo ofertas para todo tipo de cosas maravillosas, y ahí es donde quiero estar…’ y él estaba sentado detrás de su escritorio y me miró y le entregué mi carta de renuncia que había escrito”.

“Y lo tomó después de que lo puse sobre el escritorio; lo miró y dijo: ‘Toma el fin de semana Nichelle y piénsalo. Y si sientes lo mismo a principios de la próxima semana… piensa en esto. Es MÁS de lo que crees que es’. Y tomó la renuncia y la metió en el cajón de su escritorio. Y dije: ‘Gracias Gene y salí de allí'”, recordó Nichols.

Nichols conoció al Dr. King, quien la disuadió de irse. Nuevamente, gracias a “Star Trek: A Celebration”, cuando King visitó a Nichols en persona, ella le informó que dejaría el programa.

“[King] dijo: ‘¿De qué estás hablando?'”, recordó Nichols. “Él dijo: ‘No puedes’, y, por favor, este hombre prácticamente repitió literalmente lo que dijo Gene. Él dijo: ‘¿No ves lo que hace este hombre, que ha escrito esto? Este es el futuro. Él nos ha establecido como debemos ser vistos. Trescientos años a partir de ahora, estamos aquí. Estamos marchando, y este es el primer paso. Cuando te vemos, nos vemos a nosotros mismos, y nos vemos como inteligentes, hermosos y orgullosos’”.

La visita de King hizo que Nichols revirtiera su decisión y se quedó en la tercera temporada de “Star Trek”.

La familia de ‘Star Trek’ recordó a Nichols

A medida que se difundió la noticia de la muerte de Nichols, miles de fanáticos compartieron su dolor en las redes sociales, y muchos usaron el hashtag #RIPNichelle. George Takei, quien trabajó junto a Nichols durante tantos años, compartió sus pensamientos en el siguiente tuit:

El actor Wilson Cruz, a quien los fanáticos conocen como el Dr. Culber en “Star Trek: Discovery”, también compartió sus pensamientos sobre el fallecimiento de Nichols:

Aaron Waltke, coproductor ejecutivo de “Star Trek: Prodigy”, también compartió sus pensamientos sobre Nichols. Fue en gran parte gracias a Waltke lo que permitió que la voz y el personaje de Nichols regresaran a “Star Trek” en el episodio “Kobayashi”.

Las nuevas Uhuras

Cuando llegó el momento de volver a elegir a Uhura para la serie de reinicio de “Star Trek” en 2008, el productor J.J. Abrams seleccionó a la actriz Zoe Saldana para el papel. Como se ve en las fotos de arriba, Nichols y Saldana estaban en términos muy amistosos, y Nichols quedó impresionado con la interpretación del papel de Saldana.

“Creo que es genial”, dijo Nichols a ComicBook.com en 2017. “Le dije… le di lo mejor y le deseé lo mejor y lo hizo muy, muy bien”.

Celia Rose Gooding, quien interpreta a Uhura en “Star Trek: Strange New Worlds”, tuiteó sus pensamientos sobre el legado de Nichols.

Una jubilación rocosa

No todo fue bueno para Nichols en el retiro. Muchos medios de comunicación cubrieron la lucha por el control de su patrimonio, incluido Heavy. Según nuestro artículo, que se publicó en 2020, su hijo Kyle Johnson afirma que el exgerente de su madre, Gilbert Bell, cometió abusos contra personas mayores al aprovechar su capacidad disminuida para robar su dinero y controlar sus finanzas. Bell respondió con sus propios comentarios sobre Johnson.

