Nerea Godínez, exprometida de Octavio Ocaña, presenta a su nuevo novio

Octavio Ocaña fue un actor mexicano que falleció a los 22 años de edad, tras un tiroteo durante una parada policial en México un 29 de octubre de 2021.

El joven actor, quien conmocionó el mundo del entretenimiento debido a su repentina y terrible muerte, estaba comprometido con su pareja sentimental, Nerea Godínez, a quien le había pedido matrimonio en julio de 2021, justo unos meses antes de su fallecimiento.

Tras dos años desde que el joven perdió su vida, su ex pareja sentimental, se dejó ver recientemente junto a su nuevo novio, por lo cual, se está dando una nueva oportunidad en el amor. Aunque Nerea Godínez guardó pro vario tiempo luto al joven de 22 años, ahora ha decidido retomar su vida, y continuar de la mano de un joven llamado Diego Alexandre, y que de acuerdo con la revista People tiene afinidades con la mercadotecnia y la logística, aunque su cuenta de Instagram es privada.

Nerea Godínez recibe criticas por su nuevo romance

La joven Godínez, era la exprometida del personaje Benito Rivers realizado por Ocaña, en la serie “Vecinos”, y tras la muerte de su novio, ella vivió su duelo y mostró algo de esto por medio de sus redes sociales, con sus más de 700,000 seguidores. De igual manera, ella misma fue la encargada de dar a conocer la noticia de que estaba retomando su vida y presentó a su nuevo novio.

“Papi ya 2 meses que nos dejaste y hay días en que aún no me lo creo, sigo negada con tu partida y no se si algún día pueda comprender y calmar un poco este dolor tan intenso que dejaste en mi … en todos … tu deberías de estar aquí en tu bello Tabasco con nosotros, ese era el plan, ahora me toco venir a verte de la peor forma 💔 pero por ti iría hasta el otro lado del mundo de ser necesario y lo sabes, no hay día que no me ahogue en llanto preguntándome por qué a ti? .. por qué a nosotros? … nuestros planes y sueños se quedan en eso, en sueños … y quisiera cumplirlos por ti, pero cómo? Con qué ganas? Nunca saldrás de mi ❤️ … eres y serás irreemplazable en este mundo mi rey 👑 TE AMO POR TODA LA VIDA 👨🏻‍🦰✨”, escribió la joven en su Instagram

Ahora, ante este nuevo anuncio, le han llovido varias criticas por parte de los seguidores de Octavio Ocaña, desaprobando que la joven decidiera continuar con su vida y volviera a enamorarse.

Tras esto, la propia Nerea Godínez, decidió hablar al respecto, y de acuerdo con La Vibra dijo:

“¿Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y lo que pasé, desde el día 1. Las personas que ahora se indignan me decían que continuara con mi vida, ¿quién las entiende?”.

Y añadió: “Pero equis yo decidí vivir y no solo existir, siempre dije que estaría con la persona que respetara mi pasado y la encontré y lo más importante es que realmente me hace muy feliz y me hace querer vivir, conocer y disfrutar nuevamente, el que piense que eso está mal yo le diría… medícate loc@”.

Hermana de Octavio Ocaña reaccionó a la nueva relación de su excuñada

Ante esto, Bertha Ocaña, hermana del joven fallecido Octavio Ocaña, habló sobre el tema por medio de un video en vivo en su cuenta de Instagram, donde dijo, de acuerdo con Telemundo, ella aseguró que no era tema de su incumbencia hablar de la vida privada de su excuñada. Y además, aclaró que ya no tiene ningún tipo de relación con Nerea Godínez y que una pareja sentimental nunca sentirá el mismo luto que los familiares.

De igual manera, Bertha Ocaña, publicó una serie de escritos mediante sus historias de Instagram, en donde dijo:

“Toda acción tiene una reacción, sin embargo, muchas, pero muchas cosas deben mantenerse en privado porque no sé qué quieran escuchar de mí o qué quieran que explique de un tema que no me interesa hablar en lo absoluto, porque no tengo nada malo que hablar de nadie”.

Y añadió: “Tiene todo el derecho de rehacer su vida. Lo único que ella merece es respeto. Yo en su momento sentí que era el momento que ella sin decírmelo ya intentaba alejarme, mientras yo insistía en estar. Nunca en la vida va a ser un duelo igual en una pareja que en un familiar”, dijo Bertha.

