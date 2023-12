Feliz Navidad 2023: Las diez mejores películas de Navidad

La temporada de la Navidad, aparte de traer todos los festejos, también es un buen momento para regocijarse al calor del hogar para disfrutar de unas buenas películas y series navideñas.

En este 2023, te invitamos a alistar una buena manta, los pasabocas y bebidas, e invites a tus familiares o amigos a adentrarse al mundo de la navidad, la época mas linda y divertida del año.

Las diez mejores películas de Navidad para este 2023

1. ‘Pesadilla antes de Navidad’ (1993)

El clásico navideño de Tim Burton. Le rodea el misterio y fantasía de un universo muy personal que nos sigue dejando maravillados. Jack Skeleton viaja de Halloween Town por un tropiezo a la ciudad de las navidades. Un viaje que, poco a poco, nos enseña la parte más bonita y luminosa de estas fiestas. La puedes disfrutar en Disney+.

2. El Grinch (2000)

Villaquién nos abre sus puertas para conocer a sus curiosos habitantes, los ‘Quienes’. Jim Carrey se pone en la piel del famoso personaje el ‘Grinch’ para poner en jaque las tradiciones navideñas del pueblo. El polifacético actor consigue impregnar de magia a un personaje nada amable que acaba por abrirnos su corazón. La puedes disfrutar en Netflix.

3. Cuento de Navidad (2009)

Es la adaptación de la novela de Charles Dickens y también la protagoniza Jim Carrey. Una obra que muchos hemos leído pero que no te puedes perder en la gran pantalla. Scrooge tiene que hacer frente a las visiones que le provoca el ‘Fantasma de las navidades pasadas’ que le recuerda cómo fue su infancia. Luego vendrán las presentes y las futuras en una divertida aventura que puedes disfrutar en Disney+.

4. El cascanueces y los cuatro reinos (2018)

Una historia de época que mezcla la fantasía con la acción para contarnos la historia de Clara. La pequeña se embarca para encontrar una llave que lo cambiará todo y que la unirá a su madre. Este viaje la transportará hasta un mundo paralelo formado cuatro reinos. La puedes disfrutar en Disney+.

5. ‘Crónicas de Navidad’ (2018)

¿Quién no ha sentido alguna vez la necesidad de encontrarse con Papa Noel mientras coloca los regalos? Este mismo gusanillo lo tienen Kate y Teddy Pierce que intentan grabar como el abuelito más conocido de las navidades deja los suyos. Un contratiempo los hace unirse al viaje que realiza subido a su trineo y que les enseñara una lección muy mágica. La puedes disfrutar en Netflix.

6. Reyes contra Santa

Esta fantasía navideña de Paco Caballero, tiene todo para conmover, divertir y como si eso no fuera suficiente, profundizar en los grandes protagonistas de la fecha. Todo, gracias a una premisa insólita. Melchor (Karra Elejalde), Gaspar (David Verdaguer) y Baltasar (Matías Janick) están hartos de ser relegados por el feliz Papá Noel (Andrés Almeida).

7. El diario de Noel

El popular libro The Noel Diary de Richard Paul Evans, llegó a Netflix con una adaptación que mezcla lo mejor de dos mundos. Por un lado, se trata de una comedia romántica de alto voltaje y por el otro, una historia navideña de las que hacen llorar. El resultado es una cinta ideal para estas fechas, pero que, además, más que celebrar las buenas intenciones, se hace preguntas importantes. Sobre todo, acerca del amor, el tiempo, la herencia y el origen de la esperanza.

Jake (Justin Hartley, de This is Us) es un escritor que debe llevar a cabo la ingrata tarea de limpiar la casa en la que pasó su niñez. Algo que ha intentado evitar luego de la muerte de su madre. Pero cuando finalmente decide animarse, encontrará que además de descubrir algunos secretos del pasado, también tropezará con la posibilidad del amor.

Por supuesto, todo en medio de una Navidad idílica y de un trayecto laborioso hacia la redención y el autoperdón. Sí, es tan cursi como suena, pero ¿no es la época ideal para disfrutar de argumentos semejantes? Mucho mejor si la cinta en cuestión, tiene más ambiciones de las habituales historias que culminan en un feliz para siempre.

8. ‘Noelle’ (2019)

Anna Kendrick se embarca en su primera película navideña después de triunfar con películas como ‘Dando la nota’. Su personaje, Noelle Krigle, tiene que salvar las navidades tras la retirada de su padre como Papa Noel. Su hermano desaparece y ella sale en su búsqueda junto a su elfa Polly. La puedes disfrutar en Disney+.

9. Scrooge: Cuento de Navidad (2022)

Al cuento de Charles Dickens al que le debemos la Navidad, tal y como la conocemos en la actualidad, le han dedicado docenas de adaptaciones. Pero pocas como esta, que deja a un lado la sobriedad de una Londres helada y con aires góticos, para entrar en una fantasía psicodélica en colores neón y parpadeos estroboscópicos.

10. Noche de paz

Hay un tipo de Santa Claus para todos los gustos, pero pocos como el interpretado por David Harbour en esta cinta de Tommy Wirkola. De origen vikingo, con un complicado historial de bebida y en una crisis de conciencia, este heraldo navideño deberá enfrentar al mal. Pero no solo al comportamiento travieso de los niños, sino a un grupo de mercenarios que intentarán masacrar a una familia adinerada en plena Nochebuena.

