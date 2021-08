Natti Natasha y la ex Miss Colombia Ariadna Gutiérrez juntas en “Noches en Miami” – VIDEO

No cabe duda que Natti Natasha anda con las baterias bien cargadas. Resulta que la artista pasó doce horas filmando su nuevo video “Noches en Miami” junto a la ex Miss Colombia Ariadna Gutiérrez. El cual ya lo puedes disfrutar a partir de hoy en su canal de YouTube. Pero antes de que veas el video, aquí tenemos detalles sobre la filmación que compartió Natti a través de un comunicado.

En el video, Natti Natasha se une a dos amigas, incluyendo la ex Miss Colombia, para disfrutar de una noche sin ataduras, al estilo de Miami. Con un estilo orgánico y nocturno, la filmación se llevó a cabo durante un periodo de 12 horas en 10 locaciones diferentes permitiendo a las cámaras que captaran la vibra única de cada locación. “Definitivamente, supimos representar cómo se viven las noches

en Miami y lo disfrutamos en cantidad”, expresó el director Marlon Peña, quien mencionó que se utilizaron cámaras en mano con lentes vintage y varios formatos.

“Noches en Miami” fue filmado en el popular Wynwood, Miami Beach y Key Biscayne. Además, en los audiovisuales grabados de forma realística, estilo documental, siguen la historia de una mujer despechada, interpretada por Natti, que sale sin rumbo en una noche de locura en Miami, entre amigas. Traicionada por el alcohol, a lo largo del video se muestra su travesía de emociones para olvidar, sus batallas internas y sus momentos de liberación a través del baile.

Cabe mencionar que “Noches en Miami”, caracterizado por su ritmo pintoresco y explosivo conocido como Dance Urbano, formará parte de su próximo álbum de estudio que incluirá los temas “Antes que salga el Sol” y el hit global “Ram Pam Pam”, al igual que el tema de empoderamiento femenino “Las Nenas” y “Philliecito”, entre otros.

“Noches en Miami” formará parte del nuevo álbum que será estrenado muy pronto. Abajo puedes ver el video “Noches en Miami”.





Play



Natti Natasha – Noches En Miami [Official Video] bit.ly/NattiNatashaYT Natti Natasha – Noches En Miami [Official Video] Music: Apple Music: NattiNat.lnk.to/NochesEnMiami/applemusic Spotify: NattiNat.lnk.to/NochesEnMiami/spotify Amazon: NattiNat.lnk.to/NochesEnMiami/amazonmusicstreaming YouTube: NattiNat.lnk.to/NochesEnMiami/youtube iTunes: NattiNat.lnk.to/NochesEnMiami/itunes Deezer: NattiNat.lnk.to/NochesEnMiami/deezer Natti Natasha: facebook.com/NattiNatashaOfficial twitter.com/NattiNatasha instagram.com/nattinatasha/ Letra: Yo que estaba tan tranquila Fue el tequila el que Me puso a pensarte Sé que no debí pero hoy bebí y no me aguanté He… 2021-08-24T22:00:09Z

Natti Natasha y Ariadna Gutiérrez se fotografiaron juntas en la cama

Esta no es la primera vez que Natti y Ariadna hacen algo juntas. En enero de 2020, Natti y Ariadna se fotografiaron juntas posando muy seductoras en la cama. La foto fue publicada en Instagram y recibió 52 mil Me gusta. Pero desafortunadamente la imagen ya fue borrada.

Natti Natasha recuperó su figura en menos de tres meses de dar a luz

Natti Natasha dio a luz a su hija Vida el pasado 22 de mayo. En menos de tres meses ya podía presumir de su vientre plano. Así lo hizo durante los Premios Juventud cuando se subió a la tarima junto a Brray y Nio García para estrenar “Philliecito”.

Lo cierto es que este 2021, ha sido el año de Natti. Ya que este verano Natti alcanzó otro éxito en su carrera en Estados Unidos y Puerto Rico con su éxito “Ram Pam Pam” junto a Becky G. Así sumó su octavo número en los listados Latin Airplay Chart y Latin Rhythm Airplay Chart de Billboard.