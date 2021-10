Natti Natasha tendrá su propia serie en Amazon: Conoce la fecha de estreno

Prime Video anunció hoy la nueva serie original “Everybody Loves Natti”, una docuserie de seis episodios que sigue a la estrella dominicana del reggaetón, Natti Natasha.

“Everybody Loves Natti” se estrenará el 19 de noviembre exclusivamente en Amazon Prime Video en Estados Unidos y Latinoamérica.

Aunque Natti Natasha cuenta con miles de millones de reproducciones en YouTube (y más de 70 millones de fieles seguidores en las redes sociales), la docuserie será la primera vez donde compartirá los detalles más íntimos de su vida privada, incluyendo la relación con su manager, Raphy Pina.

Juntos, en Everybody Loves Natti, Pina y Natti Natasha van a transitar su último álbum NATTIVIDAD, la unión de sus familias, sus vidas en Miami, sus sueños de fama internacional y una bebé sorpresa en camino.





La serie de acceso total también muestra una mirada detrás de cámaras de cómo Natti logró salir adelante por sí misma para convertirse en la superestrella de la música latina de la actualidad; y además cuenta con la participación de amigos y colaboradores que han formado parte de su camino como Daddy Yankee, Prince Royce, Becky G, Yovanna Ventura y Ariadna Gutiérrez, entre otros.

Más allá de su camino al éxito y la vida cotidiana en Miami con su familia creciente, los espectadores también podrán ver a Natti Natasha relatando en primera persona las dificultades personales que ha superado, como problemas de fertilidad y las complejidades y obstáculos de la vida como inmigrante dominicana.

Everybody Loves Natti es producida en asociación con Monami Productions y Amazon Studios. Mona Scott-Young, la aclamada productora de la exitosa franquicia Love & Hip Hop, es la creadora y productora ejecutiva de la serie, junto a los productores ejecutivos Natti Natasha y Raphy Pina. Michael Lang y Stephanie R. Gayle también están a cargo de la producción ejecutiva para Monami Productions, junto al showrunner y productor ejecutivo Alex Davies y el productor ejecutivo Gil Lopez. Artie Pabón es coproductor ejecutivo.

Natti Natasha, una artista en constante crecimiento

Natti Natasha se dio a conocer como la máxima diva internacional en 2017 y, discretamente, se fue apropiando de la cultura popular en todo el mundo con cada paso que dio desde ese momento.

Habiendo llegado muy lejos desde sus orígenes en su ciudad natal de Santiago de los Caballeros en República Dominicana, ha recibido decenas de certificaciones de oro y platino, generó miles de millones de reproducciones y consiguió más de 6.000 millones de vistas en YouTube.

Rolling Stone se refirió a ella como “la artista más vista en YouTube, que superó por lejos a reinas del Top 40 como Cardi B y Ariana Grande”, mientras que The FADER la elogió como “una de las voces dominantes de la nueva era”.

Pasó de éxitos mundiales como “Criminal” con Ozuna, “Sin pijama” con Becky G y “No lo trates” con Pitbull y Daddy Yankee a alcanzar al gran público con su disco debut multiplatino, ilumiNATTI, en 2019, que produjo varios sencillos número 1.

Hasta el momento, ha recibido galardones de los Premios Lo Nuestro, Tu Música Urban Awards y los Premios Billboard de la Música Latina y ha colaborado con gran cantidad de artistas, desde Bad Bunny, KHEA y Jonas Brothers a David Guetta y Dimitri Vegas & Like Mike.

Preparándose para su capítulo más importante hasta la fecha, brilla como nunca antes en su segundo disco, NATTIVIDAD, de 2021 liderado por los sencillos platino “Antes que salga el sol” junto a Prince Royce, “Ram Pam Pam” junto a Becky G, “Las nenas” con Cazzu, Farina y La Duraca, “Noches en Miami” e “Imposible amor” junto a Maluma, que ayudó a que el disco generará más de mil millones de reproducciones antes de su lanzamiento.