Natti Natasha: “Dios siempre premia a uno” (+ENTREVISTA)

El talento de Natti Natasha es tan grande como su calidad humana, una cantante que con la música logró llegar a los lugares más remotos del mundo y ha sido su propio talento el que le ha permitido volver a sus raíces y ayudar a los ciudadanos de Santiago de los Caballeros en República Dominicana, la tierra que vio nacer a esta gran estrella que se ha posicionado como una líder en la industria de la música en español.

En entrevista exclusiva con nuestro colaborador Juan Espinoza, Natti Natasha habló sobre cómo está ayudando a los ciudadanos dominicanos por la crisis de salud pública que se vive a nivel mundial por el Coronavirus, una pandemia que ha causado estragos en la vida de muchos hispanos.

En la conversación, la intérprete de “Qué mal te fue” confesó que no descarta la posibilidad de crear una fundación después del confinamiento que se vive por la pandemia del COVID-19. Asimismo, se mostró muy emocionada por involucrarse en más causas sociales que brinden apoyo a ciudadanos hispanos que se encuentran en situaciones críticas de vida.

“Empecé por Santiago en República Dominicana porque allí nací y crecí, y allí hay mucha, mucha necesidad, mucho más ahora con lo que es la pandemia. Me sentí muy bien, me sentí muy feliz. Me uní a la fundación de Pedro Martínez, la cual se dedica a esto y están ayudando a muchas partes de la República Dominicana”, admitió la cantante sobre su colaboración con la Fundación Pedro Martínez para llevar ayudas alimenticias a los hogares más vulnerables de Santiago de los Caballeros, República Dominicana.