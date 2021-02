Natti Natasha anuncia su embarazo [VIDEO]

Natti Natasha dio a conocer que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo, fruto de su relación sentimental con el productor y empresario puertorriqueño Raphy Pina. La cantante dominicana confirmó su embarazo durante la presentación musical que ofreció junto a Prince Royce en Premio Lo Nuestro 2021.

Durante su presentación en la ceremonia de premiación de Univision, la afamada intérprete optó por un vestido blanco que realzaba su avanzado estado de embarazo.

Previo a su participación en Premio Lo Nuestro 2021, Natti Natasha se pronunció mediante sus redes sociales en donde sostuvo que daría a conocer un anuncio muy importante durante la gala de premiación.

En entrevista con la revista People en Español, la cantante declaró que en la actualidad tiene seis meses de embarazo y que se encuentra muy ilusionada por formar una familia con su prometido: “Estamos superfelices. Voy a ser mamá. Nunca he estado de tan buen humor en mi vida”.

Natti Natasha declaró a la publicación estadounidense que fue muy difícil quedar embarazada, esto debido a que sufrió de quistes en la matriz en el año 2007, por lo que tuvo que ser sometida a una cirugía en donde le extirparon una trompa de Falopio.

Pese a someterse a un tratamiento de inseminación in vitro, la estrella dominicana no pudo quedar embarazada. Sin embargo, su embarazo se dio de manera natural después de ser examinada por un sinfín de especialistas que le aseguraron que no podría quedar en estado.

En su conversación con People en Español, la intérprete de ‘Fantasías’ le dedicó un emotivo mensaje a las mujeres que en la actualidad luchan por quedar embarazadas: “A las mujeres que pasan por una situación como esta [quiero decirles] que no deben limitarse a nada por la opinión de nadie. En esta vida todo es posible. Toda la tormenta pasa y yo he sido un vivo ejemplo de eso”.

Según el presentador de televisión puertorriqueño Fernan Vélez, Natti Natasha y Raphy Pina se encuentran en la dulce espera de una niña. Además, la pareja tenía conocimiento que la cantante se encontraba embarazada desde mediados del mes de diciembre de 2020.

Natti Natasha y Raphy Pina están comprometidos

A inicios del mes de febrero de 2021, Natti Natasha y Raphy Pina dieron a conocer que se encontraban comprometidos. Mediante su perfil en Instagram, la artista dominicana presumió de la sortija de compromiso que recibió por parte de su pareja sentimental.

“También quería gritarlo a los 4 vientos. I SAID YES”, fue el texto que acompañó la publicación de Natti Natasha en la plataforma de Instagram.

A finales del mes de enero, la pareja anunció de manera pública que sostenían un romance tras realizar una aparición especial en el vídeo musical del tema “Inédito” del cantautor español Fran Rozzano.

Natti Natasha estuvo inmersa en fuertes rumores de embarazo

A inicios del mes de febrero, el show de entretenimiento “Suelta La Sopa” de Telemundo fue uno de los primeros medios de comunicación en anunciar el embarazo de Natti Natasha.

El presentador de televisión Luis Alfonso Borrego aseguró en ese momento que la cantante de música urbana se encontraba en la dulce espera de su primer hijo, esto después de haber rechazado una importante oferta de trabajo para protagonizar una película.

“Me enteré de esto porque precisamente unos amigos míos que son productores cinematográficos están haciendo una película en República Dominicana y consideraron a Natti Natasha siendo ella dominicana. Tengo entendido de que se colocaron en contacto con ella, pero fue cuando le dijeron a estos amigos míos productores que no se podía por el momento porque estaba en la dulce espera”, anunció Borrego durante una de las transmisiones del show de Telemundo.

