Natanael Cano anuncia gira por Estados Unidos: ¿Dónde podrás verlo en vivo?

Uno de los más grandes innovadores de la industria musical que representa la nueva ola de la música regional mexicana – sobre todo el estilo cultural específico de los corridos tumbados – Natanael Cano, anunció su muy esperado regreso a los escenarios en su “¿PERO SI CABEN O NO? TOUR”. La gira lo llevará a más de 23 paradas en Norteamérica y comenzará el 8 de septiembre en Fresno, CA. Pronto se anunciarán más fechas. Los boletos ya se encuentran a la venta a través de www.natanaelcano.com.

“Ansioso por llevarles finalmente a mis fans mi música en vivo con esta gira. Tengo mucho que compartir con todos ustedes y darles todo lo que tengo. Nos vemos pronto!” comentó Natanael.

A principios de este año, Natanael lanzó su nuevo álbum, NATAKONG. Su nuevo álbum es la prueba indiscutible de la evolución y versatilidad de Natanael Cano, que se mantiene fiel a su esencia mexicana pero también sigue innovando dentro del género. En el álbum, Cano invita a importantes figuras de otras escenas, como la superestrella mundial de la música electrónica, Steve Aoki, para su exitoso sencillo “Nataaoki”, y también cuenta con otras emocionantes colaboraciones, incluyendo una con el renombrado, Grupo Codiciado, y su compañero de sello, Junior H. El lanzamiento de NATAKONG siguió los pasos de su debut en Coachella y su exitosa presentación en el festival Pal Norte.

Antes del anuncio de “¿PERO SI CABEN O NO? TOUR”, Natanael ofreció una actuación de su éxito “Nataaoki” en los Premios Tu Música Urbano 2022. A principios de este mes, Cano fue reconocido con 3 nominaciones a los Premios MTV MIAW 2022 en las categorías “Artista + Chingón México”, “Artista Miaw” y “Music – Ship del Año” por su éxito “Nataaoki” con Steve Aoki. Con más de 9.4 millones de oyentes mensuales en Spotify, Natanael Cano sigue conquistando la escena musical latina.

Fechas del ¿PERO SI CABEN O NO? TOUR en Estados Unidos

9/8/22 – Fresno, CA – William Saroyan Theatre

9/9/22- San Jose, CA – San Jose Civic Auditorium

9/10/22 – Sacramento, CA – Sacramento Memorial Auditorium

9/15/22 – Kennewick, WA – Toyota Center

9/16/22 – Kent, WA – Accesso ShoWare Center

9/17/22 – Portland, OR – Crystal Ballroom

9/21/22 – Denver, CO – Mission Ballroom

9/23/22 – Mesa, AZ – Mesa Amphitheatre

9/24/22 – San Diego, CA – San Diego Civic Theatre

10/6/22 – Albuquerque, NM – Kiva Auditorium

10/7/22 – El Paso, TX – Abraham Chavez Theatre

10/8/22 – Cedar Park, TX – H-E-B Center at Cedar Park

10/14/22 – Chicago, IL – Rosemont Theater

10/15/22 – Milwaukee, WI – The Rave / Eagles Club

10/19/22 – Charlotte, NC – Ovens Auditorium

10/21/22 – New York, NY – Terminal 5

10/22/22 – Providence, RI – The Strand

11/10/22 – Grand Prairie, TX – The Theatre at Grand Prairie

11/11/22 – Houston, TX – Smart Financial Center

11/12/22 – Hidalgo, TX – Payne Arena

11/18/22 – Oklahoma City, OK – The Criterion

11/19/22 – Midland, TX – La Hacienda

11/25/22 – Los Angeles, CA – Microsoft Theater

Natanael Cano desde que causó un impacto masivo en la música en español, lo ha hecho como uno de los artífices de los llamados “corridos tumbados”, expandiendo así el alcance del género regional mexicano por toda américa latina. Al día de hoy sus reproducciones en las distintas plataformas digitales lo han posicionado en los primeros lugares, desatando total locura entre sus millones de fanáticos por todo el mundo, que siguen al interprete por su irreverencia y creatividad.