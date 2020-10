Nacho está oficialmente divorciado de Inge Devera. ¿Cuánto está pagando por la manutención de los niños?

View this post on Instagram

#Los3deMatías •Los Postres• En algún momento quiero lograr que todo lo que se ofrezca de comer en los cumpleaños de mis hijos sea vegano y poco a poco voy conociendo a más gente que me va a ayudar a cumplir mi deseo 🙌Ya llevo dos vegetarianos 😎 🎂Le pregunté a @rumisweets que si se arriesgaba a hacer una torta vegana y me dijo que sí. Se arriesgó y le quedó RI QUÍ SI MA, el relleno lo hizo de oreo 🤤Le dio un poquito de susto que no le quedara bien y por si acaso hizo un piso con los ingredientes tradicionales 😂 Ella es vegetariana desde que nació. 🍪🍡Los cupcakes, las galletas y los cakepops los hizo @bettersweetveganbakery , todos sus postres son veganos y súper buenos. Hubo unas invitadas que no aguantaron porque son muy consentidoras y llevaron, entre otras cosas, los mejores golfeados que me he comido en la vida y eran veganos 🤷🏻‍♀️También llevaron unos shots de cheescake vegano deliciosos. Ustedes dos son los maximo @ilonalallo y @monkylifestyle. Los golfeados los hizo Ilona, ella es de Finlandia y nunca ha estado en Venezuela 😂 ¿cómo hizo?, no sé, pero en serio, estaban divinos 😂😂💚💚. 🍧Y para complacer al padre de las criaturas, no podían faltar los raspaos de @realchillfruit que son los mejores sin duda.