Murió la famosa bailarina Michaela Mabinty DePrince

Una bailarina que alguna vez fue artista invitada en “Dancing with the Stars” murió a los 29 años. Michaela Mabinty DePrince apareció en DWTS en 2012 durante “AT&T’s Spotlight Performance”, cuando tenía solo 17 años.

La familia compartió un hermoso homenaje al revelar la muerte de la bailarina

El 13 de septiembre, la familia de la bailarina reveló la desgarradora noticia de su muerte a través de su página de Instagram. “Descansa en paz: bailarina Michaela Mabinty DePrince”, comenzaba el pie de foto.

“Con dolor en nuestros corazones, compartimos la pérdida de la bailarina estrella Michael Mabinty DePrince, cuyo arte tocó innumerables corazones y cuyo espíritu inspiró a muchos, dejando una marca indeleble en el mundo del ballet y más allá”, escribió la familia.

El pie de foto continuaba: “Su vida estuvo definida por la gracia, el propósito y la fuerza. Su compromiso inquebrantable con su arte, sus esfuerzos humanitarios y su coraje para superar desafíos inimaginables nos inspirarán por siempre”.

DePrince escribió unas memorias en las que compartió la historia de su vida. El homenaje de la familia en Instagram señaló que las memorias de DePrince detallaban el “viaje inspirador de resiliencia y triunfo” de la bailarina.

Después de publicar “Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina”, DePrince escribió un segundo libro, “Ballet Dreams”.

Michaela Mabinty DePrince superó desafíos importantes durante su corta vida

Según compartió CBS News, la bailarina nació en Sierra Leona. Durante su presentación para “Dancing with the Stars”, DePrince compartió que durante su infancia, su país fue destrozado por la guerra.

“Mi madre murió de hambre porque a mi padre le dispararon mientras estaba comerciando”, recordó. “Mi tío me llevó al orfanato y me quedé allí un tiempo”, continuó.

DePrince explicó: “Como tengo vitíligo, que es una pérdida de pigmentación del color en mi piel, me llamaban la ‘niña del diablo’. Así que era la niña menos favorita. Nunca pensé que alguien realmente me querría”.

Sus padres también compartieron su perspectiva, señalando que adoptaron a dos niñas de Sierra Leona. La madre de DePrince explicó que la bailarina era una “niña muy enferma” cuando llegó por primera vez a los Estados Unidos alrededor de los 3 años.

DePrince compartió que después de su adopción, “pensé que era un sueño. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que no era un sueño, que alguien me estaba aceptando”.

Sus padres la inscribieron en clases de baile cuando era más joven y su padre dijo: “Inmediatamente supimos que tenía un don especial”.

DePrince recibió una beca a los 15 años para asistir a la Escuela Jacqueline Kennedy Onassis del American Ballet Theatre. Más tarde, bailó para el Dance Theatre of Harlem como bailarina principal. DePrince pasó a bailar también para el Dutch National Ballet y el Boston Ballet.

Según TMZ, DePrince protagonizó el documental “First Position” el año anterior a su aparición en “Dancing with the Stars”. Fue bailarina en el videoclip de “The Joke” de Brandi Carlile y el New York Post señaló que también participó en la película “Lemonade” de Beyoncé.

Tras conocerse la muerte de DePrince, Beyoncé publicó un mensaje sobre ella en su página web: “Descansa en paz, Michaela Mabinty DePrince. Tu valiente trayectoria y tu hermoso baile como una de las mejores bailarinas del mundo permanecerán con nosotros siempre”.

La familia no reveló la causa de la muerte de la ex intérprete de “Dancing with the Stars”.

