Murió la hija de Chris Daughtry, finalista de American Idol

El finalista de “American Idol”, Chris Daughtry, y su banda pospusieron su gira tras la repentina muerte de su hija, Hannah. Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre este trágico evento.

Hannah fue encontrada muerta en su apartamento de Nashville

Se suponía que Chris y su banda homónima actuarían el viernes 12 de noviembre en Atlantic City, Nueva Jersey, pero cancelaron el espectáculo después de enterarse de la muerte de Hannah. En una publicación en Twitter, la banda solicitó privacidad en “este momento tan difícil”.

La publicación dice:

Debido a la muerte inesperada de Chris y la hija de Deanna Daughtry, Hannah, todos los espectáculos programados actualmente para la próxima semana para Daughtry se han pospuesto. La familia Daughtry le agradece su comprensión y le pide respetuosamente privacidad durante este momento tan difícil. Más detalles estarán disponibles en una fecha posterior. La investigación sobre esta trágica muerte aún está en curso.

People informó que Hannah, de 25 años, fue encontrada muerta el viernes en su casa de Nashville por el departamento de policía de Nashville. No se han dado más detalles en este momento, aunque en una publicación de Instagram, Deanna mencionó “lesiones que causaron su muerte”.

La publicación de homenaje de Deanna a Hannah, que está llena de fotos de la joven, dice: “Mi primogénito. Te amo infinitamente Hannah. Nuestra familia quisiera agradecerles a todos por la efusión de amor mientras lamentamos la pérdida de mi hija Hannah. Estamos esperando los resultados de la autopsia para determinar cómo Hannah sufrió las heridas que causaron su muerte. Nuestros corazones están rotos”.

Los fanáticos de “American Idol” pueden recordar que cuando Chris compitió durante la quinta temporada, su esposa Deanna fue vista con frecuencia apoyándolo en el programa, al igual que Hannah y su hermano Griffin, ahora de 23 años, que son los hijos de Deanna de su primer matrimonio. De hecho, los tres aparecieron durante el segmento de audición de Chris (video de arriba).

“Esto cambiaría enormemente mi vida”, dijo Chris mientras entraba a la audición. “Ya no tendría que trabajar en un trabajo diario. Soy asesor de servicio para un concesionario en Carolina del Norte. Tengo un niño de 7 años y otro de 5 años y están muy emocionados por mí. Están en casa en este momento, orando con suerte para que entre. Mi esposa está aquí conmigo hoy. Mi familia me apoya mucho y está emocionada por esto”.

Luego, Deanna fue entrevistada brevemente, llorando mientras explicaba lo buen esposo y padre que es Chris.

“Este es su sueño y cuando se casó conmigo, se hizo cargo de mis dos hijos y él es más joven que yo, solo tiene 25 años, y sentí que podría haber hecho mucho si estuviera soltero, pero tiene una familia que cuidar”, dijo Deanna. “Solo quiero que su sueño se haga realidad porque les dio mucho a mis hijos. Estoy tan emocionado porque sé que esta es su oportunidad. Simplemente lo amo, es un buen esposo y un buen padre”.

Además de Hannah y Griffin, Deanna y Chris dieron la bienvenida a los gemelos Adalynn Rose y Noah James en noviembre de 2010. En ese momento, escribió en su sitio web (a través de People): “Nuestra familia está abrumada de alegría por estos dos preciosos dones de Dios. . Los bebés están sanos y en reposo. Gracias a todos por su amor y oraciones”.

Chris terminó cuarto en la quinta temporada de “American Idol” detrás de Elliott Yamin, Katharine McPhee y Taylor Hicks. A pesar de no llegar a la final, ha obtenido mucho éxito comercial y elogios de la crítica. Su banda ha ganado cuatro American Music Awards, seis Billboard Music Awards y ha sido nominada a cuatro Grammys. Es el alumno de “American Idol” más vendido detrás de las superestrellas Kelly Clarkson y Carrie Underwood, según The Wrap.

