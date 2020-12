Murió el cantante Charley Pride: ¿Cómo murió la leyenda de la música country?

Charley Pride, la leyenda de la música country, quien luchó contra la discriminación para convertirse en el primer ícono negro en ese campo musical, murió este sábado a causa de complicaciones por el COVID-19, según informó CMT News y CBS Dallas.

El sitio de noticias de música country informó que Pride murió el 12 de diciembre de 2020, a la edad de 86 años.

La periodista de WKRN-TV, Julia Palazzo, también tuiteó la noticia y escribió: “La leyenda de la música country y miembro del Salón de la Fama, Charley Pride, ha muerto en Dallas, Texas, por complicaciones de Covid-19 a los 86 años”.

CBS local informó que el representante de Pride ha confirmado su muerte y que ha solicitado que los fanáticos hagan donaciones a la beca “The Pride Scholarship” en la Escuela Preparatoria de Jesuit College, la Escuela y Centro Comunitario St. Philips y el Banco de Alimentos, u otras organizaciones benéficas, en su memoria.

Pride fue un artista revolucionario en la música country, quien logró una serie de éxitos. El sitio de la CMT lo llamó “la primera superestrella afroamericana de la música country”, quien logró la asombrosa cifra de 29 éxitos número uno y fue miembro tanto del Country Music Hall of Fame como del Grand Ole Opry.

El orgullo musical surgió en una familia de aparceros y superó la discriminación

Según CMT, Pride nació en una familia de aparceros en Sledge, Mississippi. Creció en el sur segregado y una vez describió caminar cuatro millas hasta su escuela primaria segregada, mientras los niños blancos podían viajar en autobuses escolares.

El cantante superó la discriminación para convertirse en un pionero y leyenda de la música country, y creció escuchando el Grand Ole Opry porque a su padre no le gustaba la música blues, informó CMT.

Según la biografía de su sitio web, “convertirse en una superestrella pionera de la música country era un destino improbable para Charley Pride, considerando sus humildes comienzos como hijo de un aparcero en una granja de algodón en Sledge, Mississippi. Su viaje único a la cima de las listas de música incluye un desvío por el mundo de la liga negra, la liga menor y el béisbol semiprofesional, así como años de duro trabajo junto con los incendios volcánicos de una fundición. Pero al final, con audacia, perseverancia e innegable talento musical, se las arregló para convertir una serie de encuentros fortuitos con gente de Nashville, en un increíble legado de sencillos exitosos y decenas de millones en ventas de discos”.

Al crecer, sobre el músico la biografía dice: “Charley estuvo expuesto principalmente a la música Blues, Gospel y Country. Su padre fomentó inadvertidamente el amor de Charley por la música country, al sintonizar la radio Philco de la familia con el WSM-AM de Nashville para escuchar las transmisiones de Grand Ole Opry. A los 14 años, Charley compró su primera guitarra, una Silvertone, de un catálogo de Sears Roebuck, y aprendió a tocarla escuchando las canciones que escuchó en esa radio”.

Pride escribió recientemente sobre “superar la pandemia de COVID-19” en casa

La última publicación de Pride en Facebook fue el 8 de diciembre.

“Teníamos un alijo de nuevos LPs de vinilo retractilados de mi RCA y de la 16 Avenida Records en mi oficina. Autografié un montón de ellos junto con algunos libros mientras soportaba la pandemia de Covid-19 en casa este verano. ¡El equipo de mi sitio web ha hecho que todo esté disponible en mi sitio web renovado en https://www.charleypride.com! ¡Compruébenlo si tienen un momento!”.

El 20 de noviembre, el cantante escribió: “¿He mencionado que Garth Brooks y yo hicimos un dueto para su nuevo álbum que acaba de ser lanzado hoy? ¡Ciertamente nos divertimos haciéndolo!”.

El destacado músico fue objeto de informes de muerte falsas en el pasado, pero esta vez, lamentablemente, la noticia es real.

En julio de 2020, escribió en Facebook: “A pesar de los rumores que hayan escuchado o visto en sentido contrario, estoy vivo y con buena salud, en mi casa en Dallas, donde Rozene y yo hemos estado sobrellevando la pandemia del Covid-19. Estoy deseando volver a salir a la carretera y actuar lo antes posible. Mientras tanto, espero y rezo para que ustedes y los suyos se mantengan sanos y salvos durante este momento difícil”.

Pride también fue un talentoso jugador de béisbol

No fue solo en la música en lo que Pride se destacó. Según su sitio web, a la edad de 16 años, Charley Pride “comenzó a emerger como un talentoso jugador de béisbol.

Primero jugó partidos organizados en la Liga Estatal de Iowa y luego partidos profesionales en la Liga Negra Americana como lanzador y jardinero de los Medias Rojas de Memphis. En 1953, firmó un contrato con los Boise Yankees, el equipo agrícola Clase C de los New York Yankees”.

“Pero durante esa temporada, una lesión en el hombro obstaculizó su pitcheo. Primero fue enviado al equipo Clase D de los Yankees en Fond du Lac, Wisconsin y luego lo dejaron ir. Durante los siguientes años, Charley se reincorporó a los Medias Rojas de Memphis, se mudó a los Clippers de Louisville y luego fue vendido, junto con otro jugador, a los Barones Negros de Birmingham para financiar un reemplazo para el autobús del equipo averiado de los Clippers”. dice la historia del cantante.

“También jugó para los El Paso Kings y los Yaquis en Nogales, México. Al reincorporarse a los Medias Rojas de Memphis en 1956, ganó 14 juegos como lanzador y se ganó un puesto en el Equipo All-Star de la Liga Negra Americana. Fue durante la temporada de 1956 que Charley pasó a ser un lanzador de nudillos: se había roto un hueso del codo al principio de la temporada, pero se las arregló para recuperarse lo suficientemente rápido como para reincorporarse al equipo durante la segunda mitad de la temporada”.

Pride también estuvo en el Ejército de los EE.UU.

