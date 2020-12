Murió Jason Slater: ¿Cómo murió el bajista de la banda Third Eye Blind?

Jason Slater, quien fue el bajista original de la agrupación Third Eye Blind, murió a los 49 años, según lo informó este jueves el sitio TMZ.

La hija de Slater, Alyssa Carlson, le dijo a TMZ que el músico de rock murió de insuficiencia hepática, en un hospital en Maui, Hawái. Carlson agregó que su padre había mantenido su enfermedad en secreto durante algún tiempo; ella se enteró el mes pasado cuando terminó en el hospital.

Un representante de Third Eye Blind le dijo a TMZ que la banda no había hablado con Slater desde 1996, pero dijo: “Cuando un miembro enérgico de la escena musical es llevado demasiado pronto, siempre es un momento triste”.

Slater era parte de Third Eye Blind cuando grabaron su primera demo. Dejó la banda después de su primer año, según TMZ.

Como destacó TMZ, Third Eye Blind disfrutó de la mayor parte de su éxito después de que Slater dejó la banda.

El bajista, sin embargo, continuó su carrera en la música, trabajando como compositor y productor durante las últimas dos décadas.

Un artículo del 2000 en San Francisco Gate (que se actualizó más tarde en 2012) informó que después de dejar Third Eye Blind, Slater pasó a tocar con una banda llamada Snake River Conspiracy. También fue copropietario de un estudio de grabación con el productor Eric Valentine. El medio agregó que en el momento en que se escribió el artículo, Slater había “rechazado recientemente una oferta para producir a Stevie Nicks”.

Durante la entrevista, Slater mencionó: “La composición de canciones es y será los Beatles… Joe Jackson”, dijo Slater. “Esa gente escribió canciones con cambios reales y partes reales y melodías reales. Puedes tocarlos en cualquier instrumento y saber cuáles son. Intenté tocar una canción de f– Korn en un piano. No sabrás qué diablos es. Bandas y personas que han superado todos los géneros, como U2, han tomado lo mejor de lo que estaba sucediendo y lo han aplicado a buenas canciones”.

Slater también reveló que la relación entre él y Stephan Jenkins, el líder de Third Eye Blind, a lo largo de los años se había afectado.

“Estaba de moda con el toro de Stephan, hace mucho tiempo”, le dijo a SF Gate. “Quería tener una carrera en la música por el resto de mi vida y sabía que si estaba asociado con ese tipo, no se me permitiría hacerlo. Él fue la inspiración para muchas de las canciones de este disco. La canción ‘Somebody Hates You’ trata completamente sobre él”.

Una adición a la pieza compartió que después de que se publicó el artículo, los dos “intentaron volver a ser amables”.

En un artículo separado del New York Times, los sentimientos de Jenkins hacia su ex compañero de banda se hicieron eco, y le dijo al Times que Jenkins se había “negado a grabar una buena canción de Cadogan porque significaba darle crédito”.

Dijo: “Stephan le ha estado haciendo lo mismo a todo el mundo desde siempre … No quiere perder la fachada de que es el genio de la música, por lo que se rodea de personas que tienen talento para animarse”.

