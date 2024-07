¿De qué murió Benji Gregory, el actor de Alf?

Durante las últimas horas se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del actor estadounidense Benjamin Gregory Hertzberg, mejor conocido como Benji Gregory, quien interpretó al personaje de Brian Tanner en la exitosa serie televisiva Alf, así lo reportó TMZ.

La muerte del actor de 46 años de edad, fue confirmada por su hermana, Rebecca Hertzberg-Pfaffinger, quien le dijo al medio TMZ, que el actor fue encontrado muerto en su automóvil en el estacionamiento de Chase Bank en Peoria, Arizona, el pasado 13 de junio, según el acta de defunsión.

“Su certificado confirma esa fecha, y la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa nos dice que la causa de la muerte de Benji aún está pendiente”, señaló TMZ.

Aunque las causas de la muerte del actor aún no se han revelado, su hermana también dijo que su Benji Gregory “sufría de depresión, trastorno bipolar y tenía un trastorno del sueño que a menudo lo mantenía despierto durante días”.

Por su parte, el medio People, asegura que la posible muerte de Benji Gregory se debió a que el hombre al parecer se quedó dormido dentro de su carro, y falleció de un golpe de calor vehicular, pues la temperatura subió hasta 109 grados el 12 de junio en Arizona. De igual manera, su perro de servicio, Hans, también fue hallado muerto dentro del auto.

Finalmente, de acuerdo con Infobae, Rebecca dijo que su familia está pasando por un momento muy difícil y están viviendo el duelo de la perdida de su hermano. Además, comentó que quienes quieran hacer algún tipo de donación a nombre de Benji Gregory, lo pueden hacer a The Actors Equity Foundation o a ASPCA (Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales), causas que el actor apoyaba.

¿Quién era Benji Gregory?

Originario de Los Ángeles, California, Benji Gregory saltó a la fama en plena niñez, gracias a su papel de de Brian Tanner, uno de los hijos de la familia Tanner, en los 101 episodios de Alf, la exitosa serie que se emitió entre septiembre de 1986 y marzo de 1990.

La serie se trataba de un alienígena peludo del planeta Melmac, cuya nave había caído por accidente en la Tierra y convivía de manera secreta, con la familia Tanner, la cual estaba conformada por un niño, en este caso el interpretado por Benji Gregory, una adolescente y sus padres

El papel del niño Brian Tanner se caracterizó por ser algo travieso y un fiel cómplice del extraterrestre Alf.

A pesar del éxito de la serie, de acuerdo con La Nación, en entrevista de 2019 para RadioCantilo.com, el actor aseguró que no vivió buenos momentos dentro del set de Alf. “Durante mi primer día en el set, todo fue todo maravilloso. ¡Me voló la cabeza! (…). Después, me cansé de todo. No quería seguir haciéndolo. Terminó siendo una molestia, porque trabajaba muchas horas. Todos los días me levantaba a las cinco de la mañana y no volvía a casa hasta las 8:00 de la noche. Terminaba muy cansado de las grabaciones. Los chicos de mi edad me tenían envidia y me terminaban haciendo bullying, a veces hasta me pegaban”, aseguró.

Luego de que la serie fuera cancelada, Benji Gregory trabajo en otros proyectos cinematográficos, hasta que abandonó el mundo del espectáculo en 2003, y se alistó en la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, según Página 12, en 2005 recibió una baja médica honorable de la Marina por tener depresión y problemas de insomnio.

Finalmente, en una foto publicada en su cuenta de Instagram, en enero de 2023, escribió:

“Por supuesto, lo digo con paz y amor; sino a todos y cada uno de los fanáticos de este hermoso mundo. Por favor deja de enviarme fotos buscando autógrafos. A partir del 15 de febrero de 2023, todo el correo de los fans será llevado al vertedero cercano. 👇”

