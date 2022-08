MUJERES AL PODER: 3 Cantautoras hispanas que debes conocer

El mundo de la música en español está viviendo un momento muy especial y merecido en el que las mujeres no sólo están teniendo un amplio lugar al tope de las carteleras globales, como ha sido el caso de la colombiana Karol G, quien ha cruzado vertiginosamente la barrera del idioma, sino que hay una nueva escuela de talentosas cantautoras que con sus voces y talento ilimitado para contar historias a través de canciones están haciendo que todos prestemos atención, aquí es cuando llegan: Ale Zeguer, Tiare y Paula Arenas, mexicana, venezolana y colombiana respectivamente; tres mujeres con mucho que decir en cada uno de sus temas, y aquí sabrás por qué las debes conocer:

Ale Zeguer

Es la cantautora mexicana que se caracterizado por la honestidad de sus letras y por conectar con los sentimientos de las mujeres de la nueva generación. Recientemente presentó su primer álbum “Mis No Lugares”, resultado de diez años de esfuerzo y dedicación. La respalda su carrera como compositora y creadora de canciones que han interpretado artistas como: Yuridia, Alejandra Guzmán, Pandora, Danna Paola entre otros. Se ha presentado con boletos agotados en varias ciudades de México en las que destacan dos llenos totales en el Lunario del Auditorio Nacional que marcó el inicio de su gira “Mis No Lugares”.

Recientemente Ale Zeguer se presentó en Miami y cautivó a todos con la fuerza de su voz y su contundencia frente al piano, instrumento que domina de forma magistral. En diferentes entrevistas la chica asegura que su inspiración la saca de su “mala suerte en el amor”, aunque indica estar actualmente feliz en ese aspecto de su vida.

Canción a escuchar: Aquí no es

Play

Ale Zéguer – "Aquí No Es" (Video Oficial) Director de video: Sarah Retana Productor: Mauro Muñoz Compositores: Ale Zéguer y Mauro Muñoz AQUÍ NO ES No quise ver las señales que había delante de mi si desde el primer día todo me lo decía, no tienes de meter el corazón ahí Yo te incluía en mis planes y tú querías huir, no sé… 2022-04-21T03:00:09Z

Tiare

Esta Cantautora Venezolana lanzó su primer EP llamado “Dieciséis” el pasado mes de Mayo bajo Sony Music Perú, con letras que ella compuso desde que tenía 13 años y que ha venido preparando en prestigiosos programas de composición musical, en Berkeley, Juilliard School y The American School in Switzerland. Con tan solo 17 años ha llamado la atención la industria musical por su calidad no solo vocal, sino como compositora llegando a compararla con la próxima “Taylor Swift” Latina.

Tema a escuchar: Ella

Paula Arenas

Una consentida de los premios al talento musical, la cantautora colombiana nominada al Grammy en la categoría “Best Pop Latin Álbum” 2021 y con un total de 9 nominaciones a lo largo de su carrera musical, ha dejado al descubierto su sensibilidad con el álbum “Mis Amores” y este 2022 con dos sencillos que se titulan: “Volando Bajito” y “Puro Sentimiento” junto a Manuel Medrano, con quien recientemente compartió escenarios en una gira de seis fechas en la República mexicana.

Paula actualmente se encuentra preparando su siguiente álbum, donde una vez más nos abrirá la puerta a historias íntimas en donde no faltarán letras auténticas y mucho corazón, lo que precisamente le ha dado un lugar privilegiado entre los fanáticos que no se cansan de su estilo relajado y su sonido honesto. Sello de este talento único.

Canción a escuchar: Puro Sentimiento (a dúo con Manuel Medrano)