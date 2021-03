Reportan que una mujer armada atacó la casa de Drake: ¿Cómo está el cantante?

Un “ataque armado” ocurrido en la casa del cantante Drake, condujo al arresto de una mujer en el lugar, según un informe de un columnista del Toronto Sun.

El columnista, Joe Warmington, escribió en Twitter el 29 de marzo de 2021 que Drake no resultó herido. Estaba obteniendo su información de fuentes, pero no ha habido una confirmación oficial por parte de las fuerzas del orden.

“Escuché que un guardia de seguridad de @Drake impidió que la sospechosa armada ingresara a la propiedad. La detuvieron cerca de la puerta, pero supuestamente una persona de seguridad fue golpeada con un tubo”, escribió Warmington en Twitter.

La casa en mención está localizada en Canadá.

I am hearing a security guard for @Drake stopped the armed female suspect from getting on the Property. She was stopped near the gate but allegedly one security person was struck with a pipe — Joe Warmington (@joe_warmington) March 30, 2021

Esto es lo que necesita saber:

Se encontró un “cuchillo”, escribió Warmington

En su primer reporte, Warmington escribió que había una gran presencia policial frente a la casa de Drake.

“Última Hora: Gran presencia de @TPSOperations en casa en Bridle Path. Las fuentes dicen frente a la casa de la superestrella Drake. Ojalá todo esté bien. Pero las fuentes dicen que parece ser una escena ajetreada. Vehículo paramédico también avistado allí. #Drake tal vez @Drake pueda aclarar lo que está sucediendo”, escribio el reportero.

Rápidamente siguió con estos informes:

Drake – Laugh Now Cry Later (Official Music Video) ft. Lil DurkLaugh Now Cry Later ft. Lil Durk available everywhere now: drake.lnk.to/lncl Connect with Drake: instagram.com/champagnepapi facebook.com/Drake twitter.com/drake drakeofficial.com Director: Dave Meyers Executive Producer: Nathan Scherrer Production Company: Freenjoy Producers: Nathan Scherrer & Matt O'Connor Director of Photography: Scott Cunningham Production Designer: Eric Shoonover Editor: Greg Scruton at Cabin Edit Colourist: Stefan Sonnenfeld at Company3 VFX… 2020-08-14T04:00:08Z

“Última Hora: Las fuentes me dicen que una mujer ha sido detenida en la propiedad de la mansión de @Drake y se ha localizado un cuchillo”.

Un miembro del séquito de Drake fue golpeado con una tubería, dice Warmington

Drake no resultó herido, según Warmington, pero un miembro de su séquito fue atacado.

“Última Hora: me dijeron que @Drake no resultó herido en el ataque armado contra su propiedad en Bridlepath, pero un miembro de su séquito pudo haber sido golpeado con una tubería”, escribió en Twitter.

Rap Radar: Drake 2019-12-25T23:00:13Z

Drake es de Toronto, Canadá. En 2020, Architectural Digest escribió una gran publicación sobre su mansión allí.

“Con 50.000 pies cuadrados, con comodidades, como una cancha de baloncesto cubierta de tamaño reglamentario de la NBA coronada por un tragaluz piramidal de 21 pies cuadrados, el asombroso domicilio de Drake ciertamente califica como extravagante”, describió la historia.

“Como la estaba construyendo en mi ciudad natal, quería que la estructura se mantuviera firme durante 100 años. Quería que tuviera una escala y una sensación monumentales”, dijo Drake a la publicación, que describió la casa como su proyecto apasionante. “Será una de las cosas que dejaré atrás, así que tenía que ser atemporal y fuerte”, añadió Drake.

La historia continuó: “Apodada The Embassy, la casa se inspira en la arquitectura tradicional de Bellas Artes, destilada y ligeramente abstraída para imbuir el idioma clásico con un espíritu más contemporáneo”.

Fancy Pants Homes también escribió un artículo sobre la mansión, diciendo: “Las camisetas de Kobe en exhibición, el conjunto completo de premios en la sala de trofeos, la pintura de Mao de Andy Warhol sentada casualmente en el fondo, todo en la casa de Drake parece tener un historia detrás de ella”.

Según Biography.com, “nacido como Aubrey Drake Graham el 24 de octubre de 1986, en Toronto, Canadá, Drake creció con la música en la sangre. Su padre, Dennis Graham, era baterista de la legendaria estrella del rock ‘n’ roll Jerry Lee Lewis”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram