Los artistas lloran a Diego Maradona ¿Qué famosos le rindieron homenaje?

La muerte de Diego Armando Maradona ha conmovido profundamente a los amantes del fútbol en todo el mundo, incluyendo a muchos de los famosos del mundo de la farándula.

Artistas argentinos como Diego Torres, Noel Schajris, Fernando del Villar y Horacio Pancheri se declararon en profundo duelo, pero en todo el mundo hispano las celebridades expresaron su dolor por la muerte de Maradona.

Maluma, Ricardo Arjona y Silvestre Dangond publicaron fotos con él. Otros, contaron anécdotas y todos le rindieron homenaje.

Uno de los mensajes más sentidos de una artista fue el de Thalía quien le escribió que “estarás siempre en la memoria de todos los que te vimos jugar en un campo de fútbol como el campeón que fuiste y serás. ¡Yo te veía de niña por el televisor con mi familia y vibraba la casa de emoción con cada uno de tus movimientos jamás igualados! Fue un placer conocerte años después y compartir contigo. Descansa en paz “Pibe de Oro”. ⚽️🙌🏼”.

“Se nos fue lo más grande que ha tenido el fútbol. QEPD Diego, te vamos a extrañar por montones, fuerza a su familia 🙏🏻😔”, escribió el reguetonero colombiano, quien durante su infancia pensó en dedicarse profesionalmente al fútbol.

Ricardo Arjona compartió esta anécdota: “A principios de los 90, yo hacía un concierto en el opera cuando de pronto gambeteando por las butacas de un balcón, sin avisar, Maradona se asomó cantando a los gritos TE CONOZCO . La mano de Dios saludaba desde arriba al ritmo de la canción con la clara sonrisa de Claudia a su lado. El más grande de todos había venido al concierto. Lo vi varias veces más, cada una me dejo una camiseta, quizás la más importante de todas fue cuando irrumpió en un balcón donde yo estaba en la bombonera solo para darme un abrazo, se quitó la emblemática de Boca y me la dio”.

“Así te vamos a recordar siempre …estoy llorando como si se hubiera ido un pariente .. la alegría que nos diste es eterna…Me hiciste sentir campeón del mundo a los 12 años ….cantando y festejando por las calles de Buenos Aires …y eso me dio la sensación de vida que también yo podía ,con trabajo y talento, llegar a lo más alto de mi pasión ..

Me hiciste sentir orgullo de haber nacido donde nací . Me queda en mi alma ese encuentro en un avión ✈️ y que supieras quien era y que te gustaba Sin Bandera .. y poder ver esa mano de Dios en mi hombro”, expresó el cantautor Noel Schajris.

“El mundo llora tu partida Diego querido. En este espantoso año era lo último que nos faltaba. Te encontrarás con tus seres queridos y por fin tendrás paz”, dijo la diva argentina Susana Giménez.

Horacio Pancheri escribió: “Qué tristeza tan tan grande”.

Diego Torres compartió una anécdota muy personal: “Esta foto fue en Irlanda, en una gira previa al mundial 82. Yo estaba con mi familia y tuvimos la suerte de ver esos partidos previos, pudimos ver esos entrenamientos de la selección, e incluso patear con Diego y con su papá. Fue mi primer encuentro. Pero vinieron muchos más con el paso del tiempo, y todos fueron hermosos, intensos, increíbles.

Hoy, a todos los que amamos el fútbol, se nos parte el corazón despidiendo a ese gran deportista y enorme jugador de fútbol que fue.

Mi abrazo a toda su familia y a todos los que hoy sentimos esta pérdida.”

Para el presentador Fernando del Solar es algo personal “Ese momento cambió mi vida… cómo olvidar que a partir de ese día todo era posible?? Éramos campeones del mundo, tenía 12 años y salí a cantar a las calles y abrazarme con todos, por primera vez no había diferencias sociales, políticas, ni religiosas… solo alegria y felicidad!!

Gracias x tanto fútbol Diego!!”, escribió.