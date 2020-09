Mueren casi al tiempo los padres del actor Ricardo Franco: está devastado

Una noticia muy triste y desgarradora tiene que ver con el actor Ricardo Franco, ya que con pocos días de diferencia sus papas han muerto, así lo compartió el actor, a través de la red social, con muchos mensajes e imágenes y un video, que muestra el profundo dolor por el que esta atravesando.

Lo más triste es que hace tres semanas el actor cumplió sus 40 años y se encontraba feliz celebrando con su novia en Los Cabos, pero tres días después alegría se vio desvanecida por la muerte de su padre.

“Hoy me toca cargarte en mis brazos como tú a mí de bebé. Algún día nos volveremos a ver, papá. Si la vida me dio este regalo de cumpleaños, bienvenido este aprendizaje. Por favor, guía mi camino desde el cielo. Te amo, Felipe Franco. QEPD. ¡Siempre te llevaré en mi alma y mi ser!”, escribió el artista en un mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de una imagen donde se le ve cargando las cenizas de su progenitor con mucha tristeza y respeto.

Y como si no fuera suficiente el mismo día que el actor de “Corazón Indomable” publicara el mensaje de su papá pidió a sus seguidores que rezaran por su mamá que también se encontraba en un estado de salud muy delicado.

“Creo mucho en las energías colectivas. Mi madre sigue mal e intubada. Con un minuto de su tiempo en sus plegarías, les agradecería con el alma ese gesto. SOFIA SIERRA GALVEZ, te amo madre, Dios contigo, eres la mujer más fuerte que he conocido, cada segundo pido que ya te mejores…”, rezaba el mensaje, pero como para no creer, pocos días después doña Sofía también murió.

“Ya estás con mi papá. Eres la mujer que más amo en la vida y soy quien soy, así de fuerte, por ti, madre. Algún día nos encontraremos y te daré muchos besos y abrazos, eso que nos quedamos debiendo. Descansa en paz en donde quiera que estés. Te amo… Siempre estarás en mi alma y todos mis proyectos y cosas buenas serán dedicadas en tu memoria”, escribió Franco junto a una fotografía abrazando a su mamá.

En otra imagen que Ricardo subió a la red se le puede ver en medio de las dos cajitas que guardan las cenizas de sus progenitores, con un profundo y sentido mensaje.

“Me despido con mucha fortaleza y demasiado orgulloso de tener unos padres como Vds. Ahora están juntos. Ayer te despediste de mí, mamá, vi tu alma en mi casa. Sé que están juntos, mis amores, se fueron tomados de la mano y mi papá, como siempre, ahí te estaba esperando a que te fueras con él”, dijo el galán en esta dramática situación.

“Hoy afronto su partida de la manera más hermosa con la que Vds. me enseñaron y es la de amar, ser bueno, y sobre todo siempre creer en Dios, tener fe y ser fuerte… Solo nosotros sabemos cómo se siente esta despedida, no les digo adiós, les digo hasta pronto, mis viejos hermosos, siempre en mi alma y en cada parte de mi ser. Descansen en paz”, concluyó quien quedó huérfano de la noche a la mañana, completamente devastado.

Para rematar este terrible drama, ayer el histrión publicó un video que hace llorar a quienes lo vean, completamente desmoronado, en llanto, con sinceras palabras entrecortadas y segundos de silencio dejó ver el inmenso dolor que lo envuelve, al empezar agradeció por la cantidad de mensajes e inmediatamente después continuó.

“Tengo rota el alma, la verdad. Nunca voy a volver a ver a mis viejitos en esta vida yo no se porque la vida me mandó esto en mi cumpleaños cuarenta…”, expresó Ricardo, quien también contó la desesperación que sintió porque no le permitían ver el cuerpo de su papá por última vez y puntualizó entre lágrimas.

“No entiendo cómo a las personas no nos preparan para este tipo de cosas, se me fueron los dos en menos de diez días”, manifestó el mexicano agradeciendo la fortaleza que le inculcaron sus progenitores y la gente que lo esta acompañando en este sorpresivo duelo, además dijo que en su momento iba a contar algo referente a esta situación.

“Voy a alzar la voz, ahorita estoy en mi luto, pero ya les voy a contar una historia de qué pasó con todo esto”, dijo Franco, quien a la vez sumido en llanto envió un mensaje muy lindo, para ponerlo en practica al pie de la letra.

“Si tienen a sus papás que los abracen mucho, que los besen, que los valoren…Que les digan cuánto los aman en vida, por favor. Es muy doloroso esto, se te rompe el alma”, enfatizó el artista.

Hasta el momento no queda claro la causa de la muerte de don Felipe y doña Sofía, según en palabras del propio actor, ellos fueron al hospital por una “gripa”, presuntamente podría haber sido por coronavirus, pero oficialmente no se ha confirmado.

Sigue a AhoraMismo en Instagram