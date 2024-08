Mueren la mamá y hermana de Mariah Carey el mismo día

La superestrella de la música y ex jueza de “American Idol” Mariah Carey está “desconsolada” por la muerte de su madre Patricia, ex cantante de ópera, y su hermana Alison Carey, según le dijo a People el 26 de agosto de 2024.

En una declaración proporcionada a varios medios, incluidos TMZ y People, Mariah Carey compartió: “Mi corazón está roto por haber perdido a mi madre el fin de semana pasado. Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”.

“Me siento bendecida por haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera”, continuó Mariah. “Aprecio el amor, el apoyo y el respeto de todos por mi privacidad durante este momento imposible”.

Aunque no se han revelado los detalles sobre la muerte de Patricia, el Times-Union informó que Alison murió en su casa de Coxsackie, Nueva York, a los 63 años, después de estar en cuidados paliativos por una enfermedad no revelada. Mariah escribió y habló sobre sus difíciles relaciones con ambas mujeres, y su hermana demandó a Mariah en 2020 por difamación.

Mariah Carey tuvo una “relación complicada con su madre, pero dijo que ‘siempre la cuidaría'”

No se dieron más detalles sobre ninguna de las muertes, informó People.

Según TMZ, Mariah Carey y su madre tenían una relación complicada que ella describió como una “cuerda espinosa de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción” en sus memorias de 2020, “The Meaning of Mariah Carey”.

Aun así, Mariah dedicó su libro de 2020 en parte a su madre. Según The Independent, escribió al principio del libro: “Y a Pat, mi madre, que, a pesar de todo, creo que hizo lo mejor que pudo. Te amaré lo mejor que pueda, siempre”.

En octubre de 2020, Mariah le dijo a Andy Cohen en “Watch What Happens Live” de Bravo que aún no había tenido noticias de su madre desde la publicación del libro.

“Cuando decida, si decide, leerlo, espero que se sienta bien al respecto”, dijo Mariah. “Ciertas cosas sobre ella que siempre, siempre he reconocido: su talento como cantante de ópera y el hecho de que me animó a creer en mí misma”.

“No estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho con su vida”, continuó. “No necesariamente lo entiendo. Pero, ya sabes, siempre la cuidaré, todavía la cuido hasta el día de hoy, y sí, es difícil hablar de esas cosas”.

Alison Carey dijo una vez que su famosa hermana Mariah Carey “nunca intentó” ayudarla

Mientras tanto, Mariah Carey llevaba mucho tiempo distanciada de su hermana Alison. The Sun informó en 2018 que a Alison le habían diagnosticado VIH y que había luchado contra una adicción a las drogas desde que tenía 20 años, pero le dijo al medio que en ese momento llevaba dos años sin consumir.

Hudson Valley News Network informó en 2016 que Alison llevaba nueve meses sin consumir después de una década de adicción a la heroína, y la entrevistó después de que participara en un evento comunitario de 5 km. Habló de una reciente intrusión violenta en su apartamento que la dejó sin hogar, sin todas sus pertenencias y con una lesión cerebral traumática.

“Estoy segura de que mucha gente no cree que algo así le pueda pasar a la hermana de Mariah Carey”, le dijo a HVNN. “Es difícil de imaginar y les diré una cosa: nunca dejaría que alguien a quien he amado estuviera en una posición en la que pudiera estar durmiendo en la calle y nunca intenté ayudarlo de ninguna manera. Ni siquiera puedo imaginarlo y no creo que nadie más pueda hacerlo”.

Alison le dijo a The Sun que se había sometido a dos cirugías después del robo, incluida una en la que le extrajeron la mayoría de los dientes.

“Ninguno de mi familia me ayudó, ni con los dientes ni con la comida ni nada”, le dijo al medio.

En 2020, demandó a Mariah Carey por escribir en su libro que Alison había abusado de ella cuando eran niñas, según TMZ, que informó que su demanda destacó las afirmaciones de Mariah de que cuando tenía 12 años, Alison “le dio Valium, trató de prostituirla y le arrojó una taza de té hirviendo sobre ella causándole quemaduras de tercer grado”.

Un “amigo y defensor” de Alison desde hace mucho tiempo, David Baker, le dijo al Times-Union que su muerte estaba relacionada con la “función de los órganos” y que había estado en cuidados paliativos.

“Sabíamos que iba a suceder”, dijo. “Había señales de que no podía seguir adelante”.

Baker dijo que antes de su muerte, Alison pudo ver a sus hijos, a quienes no había visto en años.

“Estaba emocionada de verlos”, dijo.

