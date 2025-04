Muere Val Kilmer, de 65 años: ¿De qué murió el actor de “Batman” y “Top Gun”?

El actor Val Kilmer, quien protagonizó numerosas películas exitosas, como “Top Gun” y “Batman Forever”, falleció el martes a los 65 años.

Kilmer falleció el martes por la noche en Los Ángeles, rodeado de familiares y amigos, según informó su hija, Mercedes Kilmer, en un correo electrónico a The Associated Press. “No me arrepiento de nada”, declaró Kilmer a AP en 2021. “He presenciado y vivido milagros”.

Val Kilmer falleció de neumonía. El actor se había recuperado de un diagnóstico de cáncer de garganta en 2014 que requirió dos traqueotomías.

Carrera como actor

Play

Su carrera cinematográfica alcanzó su apogeo a principios de la década de 1990, cuando se hizo famoso como protagonista apuesto, protagonizando junto a Kurt Russell y Bill Paxton “Tombstone” de 1993, como el fantasma de Elvis en “True Romance” y como un experto en demoliciones que roba bancos en la película “Heat” de Michael Mann de 1995 con Al Pacino y Robert De Niro.

Uno de sus papeles más recordado es de Tom “Iceman” Kazansky en la película original de “Top Gun” en 1986. Además de protagonizar la cinta Batman Forever.

Kilmer publicó dos libros de poesía (incluido “My Edens After Burns”) y fue nominado a un Grammy en 2012 por el álbum de palabra hablada “The Mark of Zorro”. También fue artista visual y un científico cristiano de toda la vida.

Su vida privada

Kilmer vivió un romance con la cantante Cher. Luego se casó y se divorció de la actriz Joanne Whalley. Al actor le sobreviven sus dos hijos, Mercedes y Jack. “Me he portado mal. Me he portado con valentía. Me he comportado de forma extraña con algunos. No niego nada de esto y no me arrepiento porque he perdido y encontrado partes de mí mismo que nunca supe que existían”, dice hacia el final de “Val”, el documental de 2021 sobre su carrera. “Y soy bendecido”.