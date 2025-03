Muere George Foreman a sus 76 años: ¿Cómo murió el famoso boxeador?

El legendario boxeador George Foreman falleció, a sus 76 años, este, confirmó su familia en sus redes sociales. “Con profundo dolor, anunciamos el fallecimiento de nuestro querido George Edward Foreman Sr., quien falleció en paz el 21 de marzo de 2025 rodeado de sus seres queridos. Predicador devoto, esposo devoto, padre amoroso y bisabuelo orgulloso, vivió una vida marcada por una fe inquebrantable, humildad y propósito”, dice el anuncio en el perfil del desaparecido boxeador, en su Instagram. “Humanitario, atleta olímpico y dos veces campeón mundial de peso pesado, fue profundamente respetado: una fuerza para el bien, un hombre de disciplina y convicción, y un protector de su legado, que luchó incansablemente por preservar su buen nombre para su familia”.

La causa de la muerte no ha sido revelada por su familia.

Foreman, quien ganó una medalla de oro olímpica en 1968, fue dos veces campeón de peso pesado y boxeador miembro del Salón de la Fama. Quizás sea más conocido por el histórico combate “Rumble in the Jungle” algo así como ‘El Rugido en la Jungla’) contra Muhammad Ali en 1974 en Zaire, una pelea que Foreman perdió sorpresivamente por nocaut en la octava ronda. Es posiblemente la pelea más famosa de todos los tiempos, y la película “When We Were Kings”, que la narró, ganó un Óscar al mejor documental. Abajo puedes ver la última publicación de Foreman en sus redes.

Foreman boxeó cinco veces más tras perder el campeonato de peso pesado ante Ali a los 25 años. Después de esa quinta pelea a los 28 años, Foreman anunció sorpresivamente su retiro y comenzó una carrera como ministro y se dedicó a la predicación en su natal Texas.

George Foreman se retiró del boxeo en 1997

Foreman estuvo retirado durante 10 años. Regresó al boxeo en 1987 a los 38 años y protagonizó posiblemente la remontada deportiva más impresionante de la historia. En 1991, tras varios combates, peleó de nuevo por el título de los pesos pesados contra Evander Holyfield, con quien perdió por puntos. No obstante, en 1995, con 45 años, el boxeador derrotó a un Michael Moorer de 26 años y se convirtió en el campeón mundial de los pesos pesados. Foreman se convirtió en el campeón más veterano de la historia del boxeo. La última pelea de Foreman fue en noviembre de 1997, una derrota por decisión mayoritaria ante Shannon Briggs.

El púgil, que culminó su carrera en el cuadrilátero con 76 victorias y cinco derrotas, mas allá de su carrera deportiva, ha sido un exitoso empresario y predicador. En 1994, Foreman lanzó la parrilla George Foreman. Hasta la fecha, ha tenido tanto éxito que se han vendido más de 100 millones de parrillas.

Foreman se casó cinco veces. Estuvo con Adrienne Calhoun de 1971 a 1974, Cynthia Lewis de 1977 a 1979, Sharon Goodson de 1981 a 1982 y Andrea Skeete de 1982 a 1985. En 1985 se casó con Mary Joan Martelly.

Foreman tuvo 12 hijos: Natalia, Leola, Michi, Isabella, Courtney, Georgetta y Freeda (quien falleció en 2019) y cinco hijos, todos llamados George Edward Foreman.