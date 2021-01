Muere Sophie Xeon de 34 años: ¿Cómo murió la estrella del pop vanguardista?

Sophie Xeon, conocida profesionalmente como SOPHIE, fue una productora, música, cantante y DJ que murió repentinamente el 30 de enero de 2021. Tenía 34 años.

La muerte de la vanguardista estrella del pop nominada al Grammy fue anunciada conjuntamente por las discográficas de la artista escocesa Transgressive y Future Classic.

Transgressive publicó la siguiente declaración en su sitio web, revelando que la muerte de SOPHIE se debió a un “terrible accidente”.

La declaración decía: “Trágicamente, nuestra hermosa Sophie falleció esta mañana después de un terrible accidente. Fiel a su espiritualidad, había trepado para ver la luna llena y accidentalmente resbaló y cayó. Ella siempre estará aquí con nosotros. La familia agradece a todos su amor y apoyo y solicita privacidad en este momento devastador”.

SOPHIE vivía en Atenas, Grecia, en el momento de su muerte, según informó The Guardian. Su gerencia le dijo al medio que SOPHIE murió a las 4 AM hora local del sábado después de un “accidente repentino”.

El comunicado agregó que la artista fue “pionera de un nuevo sonido” y “uno de las artistas más influyentes de la última década. No solo por la producción ingeniosa y la creatividad, sino también por el mensaje y la visibilidad que se logró. Un icono de liberación”.

El álbum debut de SOPHIE, Oil of Every Pearl’s Un-Insides, fue lanzado en 2018, lo que le valió una nominación al Grammy en 2019 como Mejor Álbum Dance / Electrónico.

Esto es lo que necesita saber sobre SOPHIE:

SOPHIE, cuyo nombre de nacimiento era Samuel Long, se declaró transgénero en 2017 con el video musical, “It’s Okay To Cry”.

Durante los primeros años de la carrera de SOPHIE, mantuvo en secreto su verdadera identidad. Nacida con el nombre de Samuel Long, en 2017, se declaró mujer trans con el sencillo “It’s Okay to Cry”. El video musical oficial en YouTube acumuló más de 2 millones de visitas.

La estrella del pop futurista se abrió sobre ser transgénero a la revista Paper en 2018. Dijo: “Significa que no eres hombre ni mujer, eres una persona que mira el mundo y lo siente”.

Cuando se le preguntó su opinión sobre tomar píldoras de hormonas, SOPHIE señaló que si bien “es diferente para todos” y “no es necesario que te llamen por nombres de mujer y que tengas tetas para sentirte como una mujer”, ella prefería tener ese tipo de físico. “Personalmente, ese es el tipo de cuerpo que prefiero y me encanta tener partes de mi anatomía tanto masculinas como femeninas”.

Louis Vuitton presentó al artista y la canción, “It’s Okay to Cry”, para su desfile de modas Primavera 2020 en 2019. El video musical remezclado fue dirigido por Woodkid, quien también creó los videos para Katy Perry y Taylor Swift.

SOPHIE comenzó a lanzar música a los 13 años y produjo canciones para Madonna, Kendrick Lamar y Charli XCX

SOPHIE, que nació en Glasgow, Escocia, comenzó a lanzar música a la edad de 13 años. A los 14, ganó seguimiento popular después del lanzamiento del sencillo “Lemonade”.

El músico ascendió rápidamente como productor, trabajando con artistas legendarios como Madonna en su tema de 2015 “B ****, I’m Madonna”, y colaboró ​​con frecuencia con Charli XCX, cuyo nombre real es Charlotte Emma Atchinson. Juntas, produjeron el EP Vroom Vroom de Charli y el mixtape Number 1 Angel and Pop 2 de 2018.

“Creo que toda la música pop debería tratar sobre quién puede hacer la cosa más ruidosa y brillante”, dijo SOPHIE en una entrevista de 2015 con Rolling Stone. “Eso, para mí, es un desafío interesante, musical y artísticamente.”

También trabajó con Kendrick Lamar en la canción “Yeah, Right”.

Homenajes a SOPHIE llenaron Twitter tras la noticia de su muerte súbita

Tras la muerte de SOPHIE, Twitter se llenó de tributos a la cantante de “FACESHOPPING”.

Chris de Christine and the Queens tuiteó el sábado: “Sophie fue una productora estelar, una visionaria, una referencia. Se rebeló contra la sociedad estrecha y normativa siendo un triunfo absoluto, tanto como artista como como mujer. No puedo creer que se haya ido. Necesitamos honrar y respetar su memoria y legado. Aprecia a los pioneros”.

El productor Jack Antanoff tuiteó: “La pérdida de Sophie es enorme. Ha estado a la vanguardia durante mucho tiempo y vemos su influencia en cada rincón de la música. Si no está al tanto de lo que ha hecho, hoy es el día para escuchar todo su brillante trabajo. Escucharás a un artista que llegó antes que los demás”.

“Un artista que realmente tuvo las ideas primero y las agallas para exponerlas”, continuó Antonoff. “Nunca estuve en la misma habitación que Sophie, pero he sentido su presencia innumerables veces a través de su trabajo. Fue legendaria durante su vida y seguirá siéndolo”.

El cantante Sam Smith tuiteó: “Noticias desgarradoras. El mundo ha perdido un ángel. Una verdadera visionaria e icono de nuestra generación. Tu luz continuará inspirando a tantos en las generaciones venideras. Pensando en la familia y los amigos de Sophie en estos momentos difíciles”.