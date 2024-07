Sarah Michelle Gellar reacciona a la muerte de Shannen Doherty

La actriz de Buffy the Vampire Slayer, Sarah Michelle Gellar, recuerda a su amiga cercana Shannen Doherty en un tributo en Instagram el día después de que la revista People confirmara que Doherty había perdido su batalla contra el cáncer.

“¿Cómo encontrar las palabras adecuadas para resumir 30 años de amistad? Sigo recordándome que duele tanto porque había mucho amor”, escribió Gellar en su página de Instagram el 15 de julio. “Gracias por todas sus amables palabras y apoyo. Me encantan todos los mensajes sobre lo importante que @theshando era para ti. Así que honrémosla”.

“Más que nada, Shan ama a los animales, especialmente a los perros. En su memoria, apoyemos a nuestras organizaciones benéficas de animales favoritas. Ya sea donando dinero, visitando tu refugio local y simplemente ofreciendo abrazos y paseos a los animales alojados allí o incluso simplemente etiquetándolos en los comentarios para que otras personas puedan conocer su trabajo. Sé que eso haría feliz a nuestra chica (y [provocaría] esa risa profunda que todos amamos) 💔 💔💔”, agregó en la publicación.

Sarah Michelle Gellar publicó una serie de fotos que la muestran con Shannen Doherty

Gellar publicó un carrusel de fotos que la muestran con Doherty. Les muestran a los amigos los momentos más felices.

El 12 de abril, Gellar también publicó una foto con Doherty y escribió: “Feliz cumpleaños @theshando #LetsBeClear. Me encanta cualquier motivo para celebrarte”.

Shannen Doherty murió el 13 de julio, confirmó su publicista a la revista People.

“Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad”, dijo a People la publicista de Doherty, Leslie Sloane.

Shannen Doherty murió rodeada de sus seres queridos y su perro, según los informes

El publicista de Doherty describió sus momentos finales a People.

“La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide su privacidad en este momento para que puedan llorar en paz”, continuó Sloane a la revista.

Doherty había estado luchando contra el cáncer desde 2015, y una vez le dijo a People: “No quiero morir”, ya que la revista informó en 2023 que el cáncer se había extendido a sus huesos.

“No he terminado con la vida. No he terminado con amar. No he terminado con la creación. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”, dijo a People. “Simplemente no he terminado”.

Doherty añadió a People: “Cuando te preguntas: ‘¿Por qué yo? ¿Por qué tuve cáncer?’ y luego ‘¿Por qué volvió mi cáncer? ¿Por qué estoy en la etapa 4? Eso te lleva a buscar un propósito más grande en la vida”, explica.

En 2017, Doherty escribió en Instagram:

Momentos. Ellos pasan. Hoy fue y es un momento. ¿Qué significa remisión? Escuché esa palabra y no tengo idea de cómo reaccionar. ¿Buenas noticias? SÍ. Abrumador. SÍ. Ahora más espera. Como todos y cada uno de mis compañeros de la familia del cáncer saben, los próximos cinco años son cruciales. Las reincidencias ocurren todo el tiempo. Muchos de ustedes han compartido esa misma historia conmigo. Así que con un corazón ciertamente más ligero, espero. Mientras tanto, decisiones. Reconstrucción que consta de varias cirugías. La decisión de tomar una pastilla durante los próximos cinco años conlleva sus propios problemas y efectos secundarios. Estoy bendecido, lo sé. Pero por ahora…. remisión. Voy a simplemente respirar.

Esta es la versión original de Heavy.com

