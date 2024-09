Muere la cantante Sayuri en circunstancias extrañas ¿Qué le pasó?

Durante las últimas horas el mundo del anime conoció la lamentable noticia del fallecimiento de la célebre cantante y compositora japonesa, Sayuri, quien falleció el pasado 20 de septiembre de 2024, a la edad de 28 años, noticia que fue confirmada por esposo, Amaarashi, según reportó el medio El Heraldo México.

De acuerdo con el comunicado emitido por la pareja de la cantante japonesa, el cual fue difundo por medio de X, Sayuri, murió tras luchar con una enfermedad crónica. De igual manera, sus exequias fúnebres se llevaron de manera privada, en donde solo asistieron sus familiares y amigos cercanos.

“Nos gustaría informar humildemente a todos los que han estado apoyando a Sayuri de que falleció el 20 de septiembre. Les agradecemos sinceramente su amable apoyo a Sayuri durante su vida y nos gustaría orar por su paz eterna. Fue una apasionada de la música hasta el final, ya que estaba luchando contra una enfermedad crónica”, señaló el comunicado del 26 de septiembre.

¿Qué le pasó a la cantante Sayuri?

La cantante Sayuri, cuyo nombre era, Sanketsu Shōjo Sayuri, fue bastante reconocida en el mundo artístico, no solo por su música, sino, por ser compositora de grandes temas de anime como “Tower of Flower” de Lycoris Recoil, “Heikousen” de Scum’s Wish y “Koukai no Uta”.

En cuanto a su vida personal, la joven llevaba un mes de casada con su esposo, y en mes de julio había anunciado su retiro de los escenarios debido a una disfonía funcional, un trastorno que provoca una alteración en la voz.

“Mi voz tiembla, se vuelve ronca y mis músculos se mueven en contra de mi voluntad. Es muy doloroso no poder cantar. Mi forma de expresarme y conectar con el mundo ha sido siempre a través de mi voz, y ahora me siento como si me hubieran aislado de todo”, dijo en ese momento Sayuri, según Univision.

Finalmente, cabe anotar que la joven comenzó su carrera artística en el año 2010, pero ganó reconocimiento en el 2015 con su famoso tema musical “Mikazuki”. Asimismo, la joven realizó su última gira en el 2024, por China, antes de ser diagnosticada con dicha enfermedad.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos