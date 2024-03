Muere Oscar Traven: ¿De qué falleció el reconocido actor?

El mundo del espectáculo mexicano está de luto, luego de que este jueves 7 de marzo de 2024, se confirmara del fallecimiento del gran actor Oscar Antúnez Baza, mejor conocido como Oscar Traven, a la edad de 75 años), quien fue protagonista de grandes producciones de Televisa como de las telenovelas “Alcanzar una estrella”, y “la Fea más bella”, reportó Univision.

En el perfil de su cuenta de Instagram y X, la Asociación Nacional de Actores, lamentó con gran tristeza la partida de su compañero.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Oscar Antúnez Baza ‘Oscar Traven’. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos y familiares. Descanse en paz”.

La cadena Televisa también se unió a los mensajes de condolencia: “Televisa Univisión lamenta el fallecimiento de actor Oscar Traven y expresa su más sentido pésame a su familia. Descanse en paz”, escribieron, según OK Diario.

¿Quién fue el actor Oscar Traven?

Oscar Traven de 75 años, nacido en la Ciudad de México el 26 de abril de 1948, consolidó una carrera de más de 40 años como actor de cine, teatro y televisión. Los primeros pasos en su profesión los dio en el año 1978 con su participación en la novela “Rosalía”, y en adelante se hizo parte de más de 35 producciones en Televisa.

Melodramas como el de “Mujer, casos de la vida real” y películas como ‘El Barrendero’ y ‘Pedro navaja’ , hicieron que el actor estuviera entre los más queridos y recordados en la audiencia latinoamericana. En el año 2013, Oscar Traven desapareció de la pantalla chica, justo cuando se emitía en “Como dice el dicho”, mas adelante el actor declararía porque no volvió a aparecer en la televisión.

Según People en Español, este medio publicó que en 2021 en una extensa entrevista para el canal de YouTube de Jorge Zamitiz , Traven dijo que no se había sentido valorado como actor.

“No me valoraron. Claro que me importó. Sufrí y he sufrido mucho”, declaró en ese momento el intérprete de 75 años. “A veces cuando me pongo sensible y en soledad lloro mucho, lloro amargamente porque soy un actor desperdiciado. Soy un actor, yo me volví un actor, esto no lo mamé de la familia; soy actor, me enamoré del teatro y de ahí ya te enamoras de los personajes, le agarras la onda a la televisión, que es otra técnica muy diferente, y el cine, que es otra técnica”, dijo.

Y continuó: “Vivimos en un país en el que si no haces televisión y en buenos papeles no eres nadie, no existes, no te pagan lo que debes de cobrar y no te llaman para los buenos proyectos. Y eso me sucedió a mí”, llegó a sincerarse en la citada entrevista. “¿Por qué? Porque de pronto dejé de estar en la televisión en los papeles como cuando me lanzaron en Alcanzar una estrella, que era un papel estelar donde salía un día sí y otro también”.

El mundo del entretenimiento lamenta la muerte del actor

Actores como Alejandro Tommasi o Laura Zapata no tardaron en lamentar en redes sociales su partida, informó People.

“Estoy tristísima”, expresó la que fuera villana de exitosos melodramas mexicanos como Cuidado con el ángel, María Mercedes y Rosalinda desde su cuenta de X (antes Twitter). “Mi adorado amigo, compañero desde la escuela de teatro, guapísimo, caballero, generoso, buen actor, culto, respetuoso llena mi vida con historias a su lado. Desde jovencitos soñábamos con el éxito. Mi adorado Oscar Traven emprendió el vuelo a casa del señor. QEPD”.

“Lamento mucho el fallecimiento de mi querido Oscar Traven. Mi más sentido pésame a sus familiares, amigos y compañeros del medio artístico. QEPD”, compartió, por su parte, Alejandro Tommasi.

