Chiquis y Lorenzo Méndez unidos en luto. De qué murió Jerry Demara?

El artista de la música regional mexicana Jerry Demara ha muerto repentinamente. El cantautor nominado a los Latin Grammys y compositor de artistas de la talla de Chiquis, Pedro Fernández, Paulina Rubio, Larry Hernández , Gerardo Ortiz y Los Recoditos, entre otros, falleció horas después de que su familia había publicado y conmovedores videos pidiendo oraciones para su recuperación.

Demara, de 42 años, parecía estar en perfecta salud hasta cuatro días antes de su muerte. De hecho, dos días antes estaba conectado con sus fans en las redes sociales dando detalles sobre su situación.

Poco después sus familiares, fans y famosos, como Lorenzo Méndez quien habló de Demara entre lágrimas, lamentaban su fallecimiento.

Un problema inesperado

“Estoy en el hospital porque tengo un problema en los glúteos. Por error utilicé tres diferentes días, alejados y todo, me inyecté una vitamina y antier me tomé la última, pero de un mismo lado. Tengo seis horas con un dolor del ’12’. Ya me tomé todo la habido por haber y llegué aquí al hospital del centro, pero horrible… Son malas personas aquí, mucha prepotencia…”, escribió el artista en su cuenta de Facebook.

Poco después, su hermana Liz Demara, su esposa Claudia y sus hijos Jerry Jr. y Allison pidieron a los fans, amigos y familiares que se sumaran a una cadena de oración. El cantautor había sido operado, pero no mejoraba.

Su colega Raúl Sandoval, participante de la primera edición del reality “La Academia” en México y amigo de Demara, hizo público el grupo de oraciones a favor de la salud del artista.

Era un gran momento

Jerry Demara comenzó su carrera a los 12 años y pasó varios años como miembro de la banda “Los tiranos del norte”. Entre sus composiciones se destacan “Duele ver”, de Pedro Fernández, “Anímate y verás” de Chiquis y “Mentiras Piadosas” de Alejandra Guzmán, entre muchas otras.

En febrero de 2018 recibió dos premios ASCAP por “Regresa Hermosa” y “Para Qué Lastimarme”, como las canciones más reproducida del género Regional Mexicano. En 2019 fue nominado a un Latin Grammy.

Desde que participó en la edición mexicana de “La Voz” en 2012, como parte del “team Paulina”, Demara había luchado por ser reconocido también como intérprete y y tuvo su última presentación el 20 de noviembre.

A principios de mes había anunciado bailando que Los Recoditos habían grabado su tema “La Baraja”.

La peor de las noticias

El anuncio de su muerte lo hizo su hermana Liz Demara, quien reveló que Jerry había sucumbido, víctima de una bacteria que entró a su cuerpo cuando se aplicó las inyecciones.

“Familia y amigos! La voluntad de Dios ha sido llamar a mi hermano Jerry Demara para su casa. Gracias por todas sus plegarias. Sigamos en oración por toda la familia. Esto es muy fuerte”, escribió.

Su esposa Claudia Plascencia publicó en Facebook un doloroso mensaje. “Familia y amigos, el amor de mi vida ya está gozando de la Gloria de Dios”.

Jerry Demara es llorado también por sus dos hijos. El mayor Jerry junior ya se estaba abriendo paso en el mundo de la música regional mexicana. La menor Allison aun está pequeña para haberse labrado un camino.

Los famosos lo lloran

Lorenzo Méndez estalló en llanto al hablar de Jerry Demara, con quien se había contactado recientemente para pedirle canciones para el disco que prepara. Paulina, Chiquis y hasta Sandra Echeverría forman parte de los artistas que han lamentado su muerte.

“Jerry, compañero, qué pena tu partida… Creo que los buenos se van primero. Será porque tu misión terminó y nos veremos en el siguiente nivel…”, escribió la Chica Dorada en sus redes sociales.

“Mi corazón se rompió con esta noticia… Un ángel más en el cielo”, expresó Sandra Echeverría.