Muere el actor Jeffrey Carlson a los 48 años

El actor Jeffrey Carlson está siendo recordado por amigos y colegas famosos como un artista talentoso cuya diversa carrera incluyó protagonizar múltiples espectáculos de Broadway, enseñar a los aspirantes a artistas cómo interpretar a Shakespeare, aparecer en una película del Hallmark Hall of Fame y unirse al elenco de “All My Children” por un papel innovador como uno de los primeros personajes transgénero de la televisión diurna.

Carlson murió el 6 de julio de 2023, a los 48 años, según la actriz Susan Hart, con quien impartió clases de interpretación de Shakespeare en Chicago durante años. Hart compartió la noticia a través de Facebook al día siguiente en una publicación desgarradora.

“Buenas noches, mi dulce, dulce, dulce príncipe entre los hombres”, escribió. “No hay palabras para nuestra desesperación por perderte, Jeffrey Carlson. Eras… oh Dios… sin palabras… tan amado y adorado. Para aquellos de ustedes que no saben, lamento mucho compartir la noticia de que Jeffrey falleció ayer. He sido respetuoso con la privacidad de su familia al no compartir la noticia antes… tampoco podía respirar o funcionar… todavía no puedo… amar a todos… simplemente devastado…”

A medida que se difundió la noticia de la muerte de Carlson durante el fin de semana, muchos colegas y fanáticos recurrieron a las redes sociales para compartir su dolor y rendir homenaje.

Jeffrey Carlson fue nombrado después del personaje favorito de su madre en ‘All My Children’

La noticia de la muerte de Carlson se generalizó el 8 de julio, cuando el editor de teatro de Time Out New York, Adam Feldman, tuiteó la noticia.

Él escribió: “Descansa en Paz, Jeffrey Carlson, 48, estrella de Broadway (Billy en The Goat, Marilyn en Taboo) y TV (el innovador personaje trans Zoe en All My Children). Un actor poderoso y una pérdida dolorosa”.

La carrera de Carlson comenzó en el teatro después de asistir a la prestigiosa Julliard School, le dijo a Windy City Times en 2013, y rápidamente obtuvo su primer papel en Broadway en “The Goat, or Who is Sylvia?” de Edward Albee. coprotagonizada por Bill Pullman y Sally Field. Después de casi un año en ese programa, pasó a otras obras, incluida “The Miracle Worker” con Hilary Swank y el programa “Taboo” de Rosie O’Donnell, que marcó la primera vez que interpretó a una drag queen, una experiencia que él llamado “una montaña rusa loca”.

Más allá del teatro, Carlson obtuvo un papel en la película del Hallmark Hall of Fame de 2004 “Plainsong”, protagonizada por Aidan Quinn, Rachel Griffiths y America Ferrera. En 2005, apareció en la película de Will Smith “Hitch”.

“All My Children” llegó en 2006, pero al principio fue para un pequeño papel de un día. Aun así, le dijo a Windy Cindy Times, su madre estaba encantada, dado que le había puesto a su hijo el nombre de su personaje de televisión favorito en el programa, el Dr. Jeff Martin.

“Estaba tan orgullosa”, dijo Carlson. “Fue fascinante la forma en que sucedió. Me pidieron que hiciera solo un día y me llamaron un mes y medio después para escribirme en el programa, luego me hablaron del papel transgénero. Así que no creo que mi madre lo supiera en esa capacidad. Tenía que hacer una gran historia transgénero en la televisión diurna”.

Carlson apareció en 56 episodios de “All My Children” como el personaje conocido como Zoe/Zarf a partir de 2006, según IMDb.

“Tuve una reunión con el productor y me explicaron que querían hacer la primera historia de un transgénero de hombre a mujer en la televisión diurna”, dijo Carlson a Windy City Times. “Le pregunté: ‘¿Cómo vas a hacerlo?’. Ella dijo: ‘Con dignidad’. Luego dije que estaba bien y me dijeron qué estaban haciendo con el personaje de Eden Riegel, Bianca, que se declaró lesbiana y me convencieron. . No habría ido al programa por piezas sensacionales”.

En respuesta a la noticia de la muerte de Carlson, Riegel tuiteó: “Devastado más allá de toda medida al enterarme del fallecimiento del hermoso y talentoso Jeffrey Carlson. Me siento afortunado de haber llamado amigo a esta alma bondadosa y de ver de cerca su brillante trabajo. Se fue demasiado pronto: una pérdida inimaginable. Te amo, Jeffrey. Descansa amigo.”

En 2021, Carlson se unió a muchos ex alumnos de “All My Children” en el escenario para “ABC Daytime: Back on Broadway”, presentado por Cameron Mathison, que recaudó $130,565 para beneficiar a Broadway Cares/Equity Fights AIDS, según Broadway World.

Amigos rinden tributo a Jeffrey Carlson: “Me deslumbró”

Amigos, fanáticos y coprotagonistas famosos recurrieron a las redes sociales para rendir homenaje a Carlson, quien continuó enseñando y actuando en el teatro en los últimos años, según Feldman de Time Out New York, quien tuiteó que Carlson se había mudado a Chicago para enseñar. y actuar después de su último espectáculo fuera de Broadway en 2012.

La actriz de teatro y televisión Marin Ireland respondió: “Devastada de escuchar esto. Un amigo maravilloso y un actor brillante. Hicimos una obra de teatro juntos hace muchos años y me deslumbró”.

Cuando la cuenta de Instagram de Bygone Broadway publicó una foto de Carlson en “Taboo”, Rosie O’Donnell comentó, “triste final para un hombre maravilloso”.

El actor de “Chicago Fire” Steven Boyer escribió: “Jeffrey fue amable. Verdaderamente amable. El mundo extrañará tener esa amabilidad en él”.

La estrella de Broadway y el cine Patrick Page, quien apareció más recientemente en la película navideña “Spirited”, compartió una foto de Instagram de él y Carlson cuando protagonizaron juntos una producción de “Hamlet”.

“Perdimos a un gran actor clásico y a un ser humano sensible y luminoso esta semana”, escribió. “Tuve la suerte de ser Claudio en Hamlet de Jeffrey Carlson y experimentar su talento azotado de cerca. Era, como dijo Coleridge de Kean, “como leer a Shakespeare a la luz de los relámpagos”. No había nadie como él. Buenas noches, dulce príncipe.”

En el momento de la publicación, no se había revelado la causa de la muerte.

