Muere trágicamente el influencer Pinky ¿Qué le pasó?

El mundo del entretenimiento y las redes sociales se encuentra de luto luego de que se conociera la terrible noticia del fallecimiento del joven youtuber e influencer originario de Culiacán, México, Agustín Paul, mejor como El Pinky, a los 22 años de edad, así lo reportó el medio Infobae.

De acuerdo con People en Español, los hechos ocurrieron en la madrugada de este viernes 10 de enero de 2025, cuando las autoridades policiales encontraron el cuerpo sin vida de Agustín Paul, en la zona llamada ‘La Costerita’ del libramiento Benito Juárez, cerca del motel New York, todo esto luego de que una avioneta lanzara volantes en contra de 25 músicos y creadores de contenido por sus presuntos vínculos con Los Chapitos.

Cuando el cuerpo del joven fue reportado por la comunidad quien de inmediato lo identificó, la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional (GN) llegó hasta el lugar, en donde encontraron al creador de contenido con varias heridas de arma de fuego en todo su cuerpo. Además, tenía sus pies y manos amarrados. De igual manera, se evidenció que Agustín Paul tenía signos de violencia y tortura, según Univision.

“Toda vida humana que se ve justamente agraviada por la violencia, por supuesto que lo lamentamos. Toda vida implica un agravio a la humanidad, independientemente de las circunstancias de quien se trate”, declaró Feliciano Castro Meléndrez, vocero del gobierno estatal de Sinaloa, según Sopitas. “En el caso de la persona encontrada en las afueras de un hotel en la zona de La Costerita, se confirma la localización de un cuerpo. Periciales y la Fiscalía están a cargo de la investigación. La identidad se tendrá que corroborar en esa instancia”, añadió.

En cuanto al influencer El Pinky, el joven Agustín Paúl tenía un exitoso canal de YouTube llamado “Los Plebes de Barrancos”, en donde compartía bromas y retos, con casi 100 mil suscriptores. En Instagram tenía más de 30 mil seguidores. Entre las personas con las que se le vio compartir, estaban el “Gordo Peruci”, quien también fue asesinado.

La última publicación que hizo ‘El Pinky’ en su cuenta de Instagram fue el pasado 2 de enero, donde agradeció por la llegada del Año Nuevo 2025.

“Cerramos el 2024 de una buena manera. Este año hubo tropiezos, como también logré muchas cosas y aún falta mucho por lograr laboralmente y de unión. Me alejé de gente mala y conocí gente increíble y con las mismas ganas de crecer. Lo importante de todo es que no me rendí y nunca lo hare este año 2025. Quiero y estoy muy agradecido con todos los que conviví, ánimo, plebes. Este año será el bueno, puro LPB”, escribió.

Cabe señalar que en redes sociales ha surgido un video en donde se evidenció la tortura y ejecución del youtuber Agustín Paul, asesinado presuntamente por un sicario de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. En el video, se ve a El Pinky siendo interrogado, mientras su cara está llena de moretones, según Tribune.

