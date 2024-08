Muere la modelo Hailey Merkt a los 31 años víctima de cáncer

Tras una larga lucha contra una leucemia agresiva, el pasado 26 de julio de 2024, la modelo estadounidense Hailey Merkt falleció a edad de 31 años, la triste noticia la confirmó su familia este miércoles a través de las redes sociales, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

“Con el corazón roto compartimos que nuestra querida Hailey ha fallecido tras una valiente lucha por su vida. Hailey enfrentó el camino con una fuerza inimaginable, con gracia y con abnegación”, dice el comunicado publicado el 30 de julio.

“Su deseo de vivir superó todas las fechas límite que le daban sus doctores y eligió pasar sus últimos momentos rodeada de seres queridos y haciendo lo que más le gustaba, sin remordimientos. La recordaremos como alguien que nunca fue aburrida, que era graciosísima, y alguien que vivía a tope el presente (…) Hailey será profundamente echada de menos por todos los que la conocían. Su risa, su amor y su espíritu vibrante han dejado una huella innegable en nuestros corazones. Mientras lamentamos su pérdida, encontramos consuelo en saber que su espíritu vivirá en todas las vidas que tocó. Descansa en paz, Hailey”, agregan en el texto.

La joven mujer, famosa por haber hecho parte del reality “The Bachelor” había sido diagnosticada con la enfermedad desde el año 2022, y a pesar de que se sometió a un transplante de medula ósea, la catastrófica enfermedad regresó. Tan solo unos meses atrás, en abril, la modelo y actriz había compartido con sus seguidores de que la enfermedad se había ido, sin embargo esta volvió a aparecer para llevársela en poco tiempo.

A Hailey Merkt le dieron una esperanza de vida de nueve meses, pero la muerte le dio solo un plazo de seis semanas. “Después de que el trasplante de médula ósea había funcionado, le dijeron que por los próximos nueve meses no tenía ni qué pensar en el cáncer, pero la verdad es que solo pasarían seis semanas para que recibiera la terrible noticia de que las células de la leucemia habían regresado y que se estaban moviendo rápidamente”, señaló su familia en el comunicado.

Desde que Hailey Merkt recibió el diagnostico, Cristopher Bennet, un amigo se encargó de organizar una campaña en GoFoundMe para recaudar dinero para el tratamiento y sus gastos personales. Bennet ha dicho que la cuenta seguirá abierta hasta el 10 de agosto con el propósito de seguir recibiendo donaciones a cambio de que el dinero sea invertido en ramos de flores.

Fue él mismo quien declaró a los medios que Hailey Merkt se dirigió a su familia a través de una carta para manifestarles su preocupación más que por su situación, por el dolor que causaría en ellos tras su partida. Dijo que ella ya estaba preparada para enfrentar su destino.

Su primera reacción fue decir: “Ya no me preocupo por mí, pero no puedo soportar ser la causa de tanto dolor para las personas que amo. Estoy asombrado por ella. Tenía tanta claridad, independencia y gracia. Decidió que quería vivir al máximo hasta el último minuto que tenía: estar con las personas que amaba y hacer las cosas que amaba, y amaba hacer tantas cosas simples, señaló, detallando que su adorada mascota también enfermó de cáncer. Más tarde su querido perro Snuggles contrajo cáncer y tuvo su tumor. Le dio la tranquilidad de sentir que todavía estaba viviendo su vida en el tiempo que le quedaba”, dijo.

Por su parte, según National World, los compañeros concursantes de “The Bachelor” rindieron homenaje a Hailey Merkt en los comentarios, Danielle Maltby, quien compitió junto a ella, escribió: “Me considero muy afortunada de conocer tu risa y agradecida de haber conocido y amado el alma más real, cálida y hermosa en los lugares más extraños. Siempre agradecido por su amistad allí y en el mundo real…. Que fuerza mi niña, descansa tranquila. Mucho amor para toda tu gente.”

Raven Gates, otra concursante de la temporada 21, compartió sus condolencias: “¡¡¡Dios mío!!! Me entristece mucho escuchar esto. Tenía muchas esperanzas de que se recuperara. Descansa tranquila, Hailey, nunca te olvidaremos”. Dominique Alexis añadió: “Mi amor, espero que estés en el lugar más hermoso y pacífico. No puedo imaginar que no volveré a verte, pero atesoraré cada recuerdo juntos. Te amo”.

