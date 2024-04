Muere la estrella de TikTok Eva Evans ¿De qué falleció?

La reconocida influencer y cineasta de 29 años de edad, Eva Evans, falleció el pasado sábado, así lo dio a conocer su hermana Lila Joy Baumgardner a través de su cuenta de Instagram, según TMZ.

“Ayer mi familia recibió la noticia de que nuestra dulce, fabulosa, creativa, cariñosa y divertida Eva, mi hermosa hermana, había fallecido”, inició con su texto, para después confesar que todavía no podía asimilar su partida: “después de 24 horas, todavía me encuentro en un ciclo constante de negación y aceptación, así que sé lo increíble y difícil que será procesar esta noticia”, agregó.

Lila no entro en detalles acerca de la causa del deceso de Eva Evans.

¿Quién era Eva Evans?

La mujer de 29 años, famosa por sus videos en la plataforma de TikTok , en donde acumuló una cifra de más de 300.000 seguidores, era popular por relatar sus experiencias de manera cómica sobre como era su día a día viviendo en la ciudad de Nueva York. También se destacó como escritora y productora del Club Rat, una serie ficción de cinco capítulos que aún está disponible dentro del contenido de Amazon Prime Video.

Publicó El Tiempo, que en la serie se interpreta a Eva, una mujer que intenta encajar en la dinámica de las citas de Nueva York, todo esto luego de hacer viral su historia de una ruptura que contó en TikTok.

​La influencer llegó a mostrar apartados reales en sus redes sociales de su ruptura real en marzo, luego de dos años de convivir con su pareja.

Revelan detalles del fallecimiento

Informa MARCA, que según informan desde el portal TMZ, un amigo descubrió el cuerpo de Eva el sábado por la noche, después de haberla visto con vida el viernes por la mañana. La amiga, que tenía la llave del apartamento de Eva, se preocupó al no recibir respuesta y decidió verificar su estado, encontrándola colgada en su residencia.

Las autoridades recibieron una llamada al 911 y, al llegar, declararon a Eva muerta en la escena. Aunque no se observaron lesiones inusuales ni signos de lucha, se dejó una nota cuyo contenido aún no se ha revelado. Aunque la causa de su muerte parece indicar un suicidio, la determinación oficial está pendiente de los resultados de toxicología.

Destaca este medio, que no era usual que Eva comentara en sus redes sociales sobre sus afecciones mentales, pero en algunas ocasiones llegó a tocar el tema del suicidio de su padre en el 2018, cuando ella era una niña, y de cómo aun esto le afectaba.

Mensajes de despedida

La noticia del fallecimiento de Evans fue recibida con una gran cantidad de amor en las redes sociales, incluido el alumno de The Hills, Lo Bosworth, quien comentó en la última publicación de Evans en Instagram: “Descansa en paz, ángel Eva ❤️ siempre fuiste amable conmigo cuando otros no podían”. No te molestes. Nunca olvidaré esa amabilidad”.

En un video de TikTok, Julia Fox, con los ojos llorosos, llamó a Evans un “ícono de Nueva York” y agregó: “Siempre la vi como una hermana pequeña y sabía que ella me admiraba… Era muy joven. Todavía tenía mucho que hacer en la vida. Pero ella vivió la vida al máximo”.

La directora de fotografía Sonja Tsypin también celebró la vida de la creadora con una serie de imágenes fijas de un proyecto que el dúo estaba filmando en el momento del fallecimiento de Evans. “No hay palabras para lo que siento. Me reí más contigo. Estábamos tan atrapados hablando que otras personas en la mesa se molestaban”, escribió Tsypin en Instagram. “Hice todas mis primeras películas contigo y no teníamos miedo. Haría cualquier cosa para tenerte de regreso”.

