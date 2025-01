Muere el esposo de Aubrey Plaza: ¿Cómo murió Jeff Baena?

El director de cine y guionista Jeff Baena, esposo de la actriz Aubrey Plaza, falleció este viernes 3 de enero a sus 47 años. Baena se habría suicidado, según People. Fuentes policiales compartieron a TMZ que un asistente descubrió el cuerpo de Baena en una casa de Los Ángeles alrededor de las 10:30 a.m. del viernes 3 de enero. Fue declarado muerto en el lugar.

Baena era mejor conocido por dirigir la comedia de terror “Life After Beth”, “Joshy” y por coescribir el clásico “I Heart Huckabees” con el cineasta David O. Russell.

Aubrey Plaza y Jeff Baena se conocieron en 2011

Plaza y Baena comenzaron su romance en el 2011, el mismo año que se conocieron. Después de casi una década de estar juntos se casaron durante la pandemia de COVID en mayo de 2021. Plaza hizo el anuncio en las redes cuando se refirió a él como “su querido esposo”. “Estoy muy orgullosa de mi querido esposo @jeffbaena por idear otra película que nos lleva a Italia para causar más problemas 😈”, escribió en referencia a la comedia Spin Me Round.

Jeff Baena escribió cinta basada en enfermedades mentales

Jeff Baena escribió una película basada en la historia de su familia con enfermedades mentales y habló sobre cómo influyó en su trabajo unos años antes de su impactante muerte a los 47 años.

En 2020, Baena habló abiertamente sobre la salud mental antes de que su película “Horse Girl” estrene en un foro Reddit Ask Me Anything. En ese entonces cuando se le preguntó sobre el alta de la protagonista de la película, Sarah (Alison Brie), del hospital psiquiátrico y si la escena se basó en experiencias personales, Baena admitió abiertamente haber visto a su madrastra sufrir de trastorno bipolar.

“Desafortunadamente, a las personas se les da de alta todo el tiempo cuando todavía necesitan tratamiento”, escribió Baena en febrero de 2020, reportó Daily Mail. “La retención obligatoria de 72 horas sólo se aplica a los pacientes que representan un peligro para sí mismos, por lo que deben ser dados de alta después de ese período de evaluación…Mi primera madrastra tenía depresión maníaca y entraba y salía de instalaciones en Miami debido a la Ley Baker (5150 en California). Si bien no consideraría ‘Horse Girl’ como una película activista, los temas de cómo nosotros, como sociedad y como individuos, tratamos a las personas con enfermedades mentales fue un enfoque importante y un impulso para hacerla”

El director y esposo de Aubrey Plaza también dijo que su historial familiar de enfermedades mentales también había influido en la trama de la película.