Muere Leo Dan, de 82 años: ¿De qué falleció el cantante argentino?

El mundo del entretenimiento se viste de luto tras recibir la triste noticia del fallecimiento del legendario cantante y compositor argentino Leo Dan. El cantautor tenía 82 años. La noticia de su muerte fue confirmada en sus redes sociales este miércoles. Leo Dan falleció este 1 de enero de 2025. “Esta mañana nuestro amado Leo Dan dejó su cuerpo en paz y junto al amor de su familia. Así, volvió a la luz pura de su Padre Celestial, para guiarnos y cuidarnos desde el infinito…”, dice el mensaje en sus redes. Y continua: “Invitamos a todos los que formaron parte de su historia y que fueron tocados por su legado, a celebrar su amor, su música y su vida. Con mucha paz en el corazón, recordamos y sentimos su profundo amor…por siempre”.

Los medios reportan que Leo Dan falleció mientras dormía. “De acuerdo con el periodista Carlo Uriel, los familiares del artista detallaron que él falleció dormido y en paz, rodeado de su esposa”, informa Univision.

Leo Dan padecía de hipertensión y diabetes

Leo dan padecía de hipertensión y un cuadro de diabetes. Univision informó que el cantante “padecía diabetes e hipertensión, lo cual derivó en un deterioro de su salud desde hace varios años”.

El interprete también se tenía que hacer una paracentesis. La paracentesis es un procedimiento médico que consiste en extraer líquido del abdomen a través de una aguja o un tubo. Se realiza para tratar o diagnosticar la ascitis, que es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal.

Durante una entrevista con Viva la radio, Leo Dan habló sobre las razones que no había programado un concierto en su natal Argentina. “Realmente no me sentía bien. O sea, me tuvieron que hacer tantas cosas para recuperarme, estaba des… ¿Cómo se dice cuando no tenés vitaminas? Como anémico, no sé qué”.

“En un hospital estuve dos meses”, puntualizó, pero sin indicar fechas ni qué tratamiento médico recibió o cuál era su diagnóstico médico.

En esa misma oportunidad, Leo Dan reveló que beber alcohol en el pasado le ocasionó una complicación a su bienestar. “Me tienen que hacer una paracentesis porque mi hígado a veces no responde por tanto alcohol que le di en mi juventud. Gracias a Dios estoy bien”, relató.

Leo Dan dejo una fortuna de 12 millones de dólares

Leo Dan habría tenido una fortuna entre 8,8 millones y 12,4 millones de dólares, según Celeb Wipe. Se informa que sus fuentes de ingresos incluyen ingresos por publicidad en YouTube, regalías de plataformas de transmisión de música como Spotify y Apple Music, y presentaciones en vivo. Su canal de YouTube, Leo Dan Oficial, tiene más de 2,4 millones de suscriptores y obtiene 1,6 millones de visitas diarias, generando entre 4.000 y 6.000 dólares al día.

Su éxito financiero se ve reforzado por las ventas de álbumes, mercancías y patrocinios. Además, sus álbumes heredados y lanzamientos recientes continúan generando ingresos significativos, lo que garantiza su lugar como uno de los principales influyentes de la música latina.

Leo Dan tuvo tres hijos

Leo Dan estuvo casado 50 años con Marietta Tévez, con quien tuvo tres hijos: Nicolás Tévez, Marian Tévez y Vanessa Tévez.

Nicolás es el único hijo varón del compositor, quien en sus inicios comenzó siendo compositor y cantante, para después dedicarse a ser mánager de artistas como Gente de Zona, Chayanne, Elvis Crespo y hasta llegaron a manejar la carrera de Karol G, reporta El Sol de Puebla.

Mariana también le siguió los pasos a su padre. Hasta cantó junto a su padre en escenarios importantes y también lanzó temas musicales como solista. Mientras que Vanella prefirió mantenerse alejada del mundo del entretenimiento.