Muere el actor David Soul, de “Starsky & Hutch”, a los 80 años

El actor de “Starsky & Hutch”, David Soul, murió después de años de graves problemas de salud, incluida una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenía 80 años.

La esposa de Soul, Helen Snell, le dijo a la BBC que él murió el 4 de enero “después de una valiente batalla por la vida en la amorosa compañía de su familia. Compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo”.

“Su sonrisa, risa y pasión por la vida serán recordadas por muchas personas cuyas vidas ha tocado”, añadió a la BBC.

Aunque no se reveló la causa oficial de su muerte, una extensa publicación en su sitio web detalló sus numerosos problemas de salud a lo largo de los años.

Soul era mejor conocido como el detective Kenneth “Hutch” Hutchinson en “Starsky & Hutch”.

David Soul atribuyó algunos de sus problemas de salud a un hábito de fumar de 50 años

En la extensa publicación biográfica en su sitio web, Soul detalló sus repetidos problemas de salud.

“Recientemente sufrió un período de enfermedad del que no se ha recuperado completamente”, decía la publicación. “Después de una anestesia general para un reemplazo de cadera en 2017, perdió el conocimiento y estuvo en cuidados intensivos durante 10 semanas. Los médicos no esperaban que viviera y lo pusieron en cuidados paliativos”.

“Pasé 72 días en cuidados intensivos, incluidas dos veces que me conectaron a un ventilador y me sometieron a una traqueotomía (le insertaron un tubo de respiración en la garganta, por lo que ya no podía cantar). No podía caminar, no podía hacer nada, estaba delirando. Como último recurso me trasladaron al Royal Free Hospital, donde recibí un tratamiento que me salvó la vida”.

La publicación dice que le extirparon “un cáncer del pulmón izquierdo y enfrenta una batalla continua contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una afección pulmonar que acorta la vida y que atribuye a 50 años de fumar hasta tres paquetes al día”.

“Me pasó factura y lo dejé hace unos 10 años, pero no se puede revertir esta condición”, dice la página.

Le reemplazaron “ambas caderas, le operaron de descompresión en la columna y le injertaron prótesis de disco en el cuello debido al daño en los nervios que paralizó su brazo y le impidió tocar la guitarra. Por un tiempo estuvo en silla de ruedas”.

“Soy un luchador y luché para superar esto”, dijo en la publicación. “No hay duda al respecto, pero sin Helen nunca lo habría logrado. Ella es magnífica. Uf. Que dama tan fuerte. Ella fue tan parte de mi recuperación como lo fueron los médicos”.

Y añadió: “Cuando estoy rodeado de mis seis hijos, me siento rico”.

David Soul apareció en una conocida serie de televisión antes de conseguir el papel de ‘Starsky & Hutch’

Según Los Angeles Times, Soul nació como David Solberg en Chicago el 28 de agosto de 1943.

Su papel protagónico en “Starsky & Hutch” se produjo después de apariciones en programas como “Star Trek” y “I Dream of Jeannie”, informó The Times.

El sitio web de Soul dice que ha protagonizado o coprotagonizado “más de 700 horas de películas nacionales e internacionales. Dramas televisivos y programas de variedades de televisión, entre los que se incluyen “Dogpound Shuffle”, “The Stick-Up”, “Magnum Force” con Clint Eastwood y, con Paul Glaser, “Starsky and Hutch”, que se transmitió de 1974 a 1979.

Su vida no estuvo libre de controversias. “Soul fue noticia por su vida personal, que incluyó varios divorcios, acusaciones de abuso contra una ex esposa y una batalla contra la adicción. En 1985, el actor y su hermano fueron arrestados en Pittsburgh por protestar contra los despidos en la industria del acero”, informó el Times.

Esta es la versión original de Heavy.com

