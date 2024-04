Encuentran muerto al actor Cole Brings Plenty

Cole Brings Plenty era un actor indígena del spin-off de “Yellowstone” que fue encontrado fallecido el 5 de abril en una zona boscosa del condado de Johnson, Kansas.

Brings Plenty protagonizó “1923”, el spin-off de “Yellowstone” protagonizado por Harrison Ford. Su tío, Mo Brings Plenty, es un personaje destacado de “Yellowstone”, la serie del oeste protagonizada por Kevin Costner.

“La repentina desaparición de Cole sin decirle a nadie su paradero es anómala y provoca una ola de preocupación que se extiende rápidamente por todo el país y partes de Canadá”, escribió Moses Brings Plenty en Instagram antes de que se encontrara el cuerpo de Cole.

La causa de su muerte no fue revelada.

El padre y la familia de Cole emitieron un comunicado publicado en la página de Instagram de Mo Brings Plenty. “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos por las oraciones y pensamientos positivos que enviaron por Cole. También nos gustaría agradecer a todos los que vinieron a caminar a nuestro lado mientras buscábamos a mi hijo y nos brindaron los recursos que necesitábamos para ampliar nuestras áreas de búsqueda. Esta semana supe cuántas personas conocían la bondad del corazón de Cole y lo amaban”, escribió la familia.

En Facebook, su padre describió un incidente en el que dice que alguien le cortó el cabello a Cole Brings Plenty la noche en que desapareció, y un departamento de policía en Lawrence, Kansas, dijo que Cole Brings Plenty era sospechoso en un caso de violencia doméstica cuando fue encontrado muerto. Algunas personas criticaron a la policía en su hilo de comentarios en Facebook, diciendo que deberían haber tratado a Cole Brings Plenty como una persona desaparecida en lugar de como un sospechoso.

“¡LAS COSAS NO CUENTAN!” escribió una mujer.

En Facebook, las personas compartieron capturas de pantalla que, según decían, contenían una publicación del acusador de violencia doméstica.

Esto es lo que necesita saber:

1. Los agentes respondieron a una llamada para buscar un vehículo desocupado y descubrieron que Cole trae muchos muertos en un área boscosa

Según un comunicado de prensa de la oficina del sheriff del condado de Johnson, Kansas, el 5 de abril, alrededor de las 11:45 a.m., se enviaron agentes al área de 200th y Homestead Lane “en referencia a un vehículo desocupado”.

Revisaron la zona “y descubrieron a un varón fallecido en una zona boscosa alejada del vehículo. El hombre fallecido ha sido identificado como Cole Brings Plenty, de 27 años”.

Según el comunicado del sheriff, “las investigaciones, los investigadores de la escena del crimen y el médico forense están en la escena. La investigación está en curso”.

Según Native News Online, Brings Plenty fue denunciado como desaparecido después de que no se presentó a una reunión con su agente.

2. Cole Brings Plenty fue visto por última vez el 31 de marzo conduciendo en Lawrence, Kansas

El cartel de una persona desaparecida decía que Cole Brings Plenty fue visto por última vez el 31 de marzo en Lawrence, Kansas, conduciendo hacia el sur por la U.S. 59. Conducía un Ford Explorer blanco.

En Facebook, compartió fotografías familiares y fotografías profesionales.

En una publicación de Instagram, Moses Brings Plenty pidió a las personas en las redes sociales que rechazaran las especulaciones. “No sabemos, DE HECHO, que Cole estuvo involucrado en el incidente del que supuestamente formó parte”, escribió. Añadió:

No sabemos, DE HECHO, que Cole estaba detrás del volante o en su Ford Explorer 2005 cuando las cámaras lo captaron saliendo de Lawrence, KS, por la U.S. 59. Sabemos, DE HECHO, que Cole NO “huiría” en NINGUNA SITUACIÓN. No está en su carácter, a pesar de lo que la gente piense o diga. No vale la pena y él lo sabría. Es importante que todos se abstengan de hacer suposiciones o especular en cualquier situación. Sacar conclusiones precipitadas sin información verificada no sólo puede dañar la reputación de las personas, sino también comprometer la integridad de nuestras investigaciones en curso. Comprometámonos todos a priorizar los hechos y respetar el debido proceso, defendiendo los principios de equidad y justicia para todos los involucrados.

La gente usó el hashtag #JusticeforCole en Facebook. Escribió una mujer,

¡Qué vergüenza si hiciste una publicación sin tener en cuenta el estado de persona desaparecida de mis familiares! ¡Qué vergüenza si dijiste algo negativo sobre él! Quien lo conoce sabe que se portó bien, caminó por este mundo aferrado a su identidad cultural; enseñado por su thiwáhe! ¡Estoy hecho pedazos porque él me inspiró! ¡Lo admiraba porque era un individuo increíble que representaba enormemente a la comunidad indígena y su thiwáhe! FUE UNA INSPIRACIÓN PARA MUCHOS.

3. El padre de Cole Brings Plenty escribió que alguien le cortó el pelo a su hijo la noche en que desapareció

Joseph Brings Plenty Jr. escribió en Facebook: “Alguien le cortó el pelo a mi hijo la noche que desapareció. Oraciones para que te encontremos pronto hijo, solo quiero que estés a salvo”.

Anaya Holder escribió en Facebook:

Nuestro hermano/amigo Cole fue agredido cuando su cabello se enredó en unos cables mientras estaba en un mosh pit en el Replay Lounge en LawrenceKS. Esta persona estaba tratando de ayudarlo a sacar el cable y de repente apareció otra persona y sin ningún derecho tuvo que encargarse de cortarle el cabello. Esto es difícil para todos nosotros como comunidad indígena en la Universidad Haskell Indian Nations. Nuestro cabello tiene valor, es nuestra fuerza. Por favor oren para que nuestro hermano/amigo regrese sano y salvo a casa. ¡Necesitamos levantarnos y unirnos por nuestra gente pase lo que pase! ❤️‍🩹

Joseph Brings Plenty escribió una publicación extensa sobre la búsqueda de su hijo:

Mañana nos reuniremos en Haskell College a las 9 am para repasar los planes de búsqueda. Tenemos un área que nos interesa buscar. Gracias al LKPD, cubrimos mucho terreno hoy, obteniendo algunos datos de su teléfono, que conduce al sur de Lawrence. Su teléfono no está activo pero nos dio suficiente información para indicarnos la dirección correcta, gracias a los detectives. La información ha llevado a que se recuperen algunas imágenes de vídeo de una gasolinera en Baldwin Kansas que a las 3:12 am la noche en que su hijo desapareció. El capítulo local de MMIW también ha sido útil, mucho agradecimiento, siento que todos los que trabajen juntos podrán traer a nuestro hijo a casa pronto. Suponemos que pudo haber viajado hacia el este desde allí y será el punto de partida de nuestra búsqueda mañana. No podemos desviar la atención de mi hijo como desaparecido, puede estar en peligro y necesitar ayuda. Anoche fuimos a alojarnos y oramos con algunos de los familiares aquí en Kansas. Buenas oraciones para que mi hijo Cole regrese a casa con nosotros. Han pasado casi cinco días desde que mi hijo tuvo contacto con alguno de nosotros. El resto de la familia bajó ayer, todo ha sido tan surrealista, pero sé que contamos con la guía de nuestros familiares, sin ella estaríamos perdidos. Los estudiantes de Haskell, los parientes jóvenes, el personal, el amor que muestran a nuestra familia, a nuestro hijo, es muy apreciado. Observo a estos jóvenes estudiantes dedicarse a sus asuntos, la seriedad de sus vidas, la importancia de sus metas. Veo a mi hijo en todos ellos, aunque es duro tener que hacerlo, me reconforta saber que está cerca. Estoy haciendo todo lo posible para animar a todos, cada vez es más difícil hablar cuanto más se alarga. Me alegra que Ciye Moe esté aquí para ayudar. Hay mucha gente que vino hoy, y anteayer también. Aprecio a todos los familiares que se han unido para ayudar, muestra compasión waunsila, un valor que nuestro pueblo Lakota siempre ha tenido, muestra que otros que vinieron, que trabajaron duro para ayudar a encontrar a su hijo, todos compartimos este mismo valor. Rezo hoy para que encontremos a mi hijo, rezo dondequiera que esté, su voluntad es tan fuerte como su amor por las personas que lo rodean. Rezo por los buscadores, los familiares que se reunieron, puedo ver lo estresados que parecen todos, rezo para que todos nos mantengamos fuertes. Hijo, tienes mucha gente que te ama. Vuelve a casa hijo, la familia te ama y te extraña. Sean fuertes, familiares míos, oren mientras buscamos que Cole Brings Plenty esté a salvo.

4. Cole Brings Plenty era buscado por una acusación de violencia doméstica

Según el Departamento de Policía de Lawrence, Kansas, la policía de Lawrence había “presentado una declaración jurada al fiscal de distrito para el arresto de Cole Brings Plenty después de un incidente el domingo por la mañana en un apartamento en Lawrence”.

El departamento agregó: “Lo identificamos como sospechoso, tenemos una causa probable para su arresto y emitimos una alerta a las agencias del área”.

La policía dijo: “Los agentes respondieron a los informes de una mujer que gritaba pidiendo ayuda, pero el sospechoso huyó antes de que llegaran los agentes. La investigación identificó a Brings Plenty y las cámaras de tráfico lo mostraron saliendo de la ciudad inmediatamente después del incidente, viajando hacia el sur por la autopista 59. Este incidente involucra acusaciones de violencia doméstica, lo que limita la cantidad de información que podemos compartir para proteger a la víctima. No se proporcionarán más detalles”.

El comunicado continuó: “La familia de Brings Plenty se comunicó con los oficiales, expresó preocupación y lo denunció como persona desaparecida”.

5. Cole Brings Plenty actuó en varios programas del oeste

Cole Brings Plenty tuvo varios créditos en programas del oeste.

“Cole Brings Plenty fue un actor conocido por Into the Wild Frontier (2022), The Tall Tales of Jim Bridger (2024) y 1923 (2022)”, se lee en su perfil de IMDb.

Apareció en dos episodios de “1923”, como el personaje de Pete Plenty Clouds.

