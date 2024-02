Muere el actor Chris Gauthier a los 48 años

El actor de carácter Chris Gauthier, que ha aparecido en al menos 17 proyectos de Hallmark Channel desde 2013, desde “Tres Reyes Magos y un bebé” hasta las películas “La casa de Navidad”, falleció a los 48 años. La muerte del actor canadiense ha conmocionado a todo el mundo del entretenimiento.

El manager de Chris Gauthier le dijo a TVLine que Gauthier “falleció repentina e inesperadamente luego de una breve enfermedad” el 23 de febrero de 2024. Dos días después, Chad Colvin, socio de la agencia de talentos de Gauthier, TriStar Appearances, confirmó en Facebook que el actor había muerto, comenzando por escribiendo: “Esto no parece real. ¿Cómo puede ser? Un mundo sin ti es un lugar mucho más oscuro”.

Continuó: “Tanto es así que cuando su esposa me contactó ayer para contarme la noticia, lloré lágrimas de incredulidad durante horas. Me ha llevado hasta ahora prepararme mental y emocionalmente para escribir esto”.

Muchos fanáticos y amigos, incluidos sus colegas de Hallmark, han expresado su conmoción y tristeza por la muerte de Gauthier en las redes sociales y han extendido sus condolencias a su familia. Según Entertainment Weekly, a Gauthier le sobreviven su esposa, Erin, y sus dos hijos, Ben y Sebastian.

Esto es lo que necesita saber:

Hallmark Channel rinde homenaje a Chris Gauthier

Cuando se difundió la noticia de la muerte de Gauthier el 25 de febrero, Hallmark Channel publicó un breve homenaje al actor en las redes sociales, con una fotografía de él en uno de sus muchos papeles de Hallmark.

“Lamentamos enterarnos del fallecimiento de Chris Gauthier”, decía la publicación. “Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y fans”.

Varias estrellas de Hallmark respondieron a la publicación, incluida la estrella de “Signed, Sealed, Delivered” Crystal Lowe.

“Era uno de los hombres más encantadores que existen”, escribió. “Muy divertido y amable. Y el mundo se lo está perdiendo hoy. Él será extrañado”

Tyler Hynes, quien compartió múltiples escenas con Gauthier cuando interpretaban a colegas en “Tres Reyes Magos y un bebé”, dejó dos emoji en la publicación de Hallmark y cuando lo compartió en sus Historias de Instagram: “🤍🕊️”

Nikki DeLoach comentó: “Le envío mucho amor a su familia y amigos. ❤️‍🩹”

Loretta Walsh de “When Calls The Heart” escribió: “Una auténtica joya humana, un tipo tan encantador y talentoso ❤️”.

La estrella de Hallmark, Brennan Elliott, que apareció con Gauthier en “Ms. Christmas Comes to Town”, publicó un homenaje al actor, ya eliminado, en Instagram, y escribió que estaba “todavía en shock” por la noticia.

Lista completa de películas de Hallmark con Chris Gauthier

Colvin, el agente de talentos de Gauthier, escribió en su homenaje que “Chris era la definición literal de libro de texto de un actor de carácter”.

Continuó: “Puede que no supieras su nombre, pero conocías su rostro, conocías su voz y sabías que si él aparecía en la pantalla, te esperaba un viaje increíble”.

Ese trabajo como actor de carácter le valió a Gauthier papeles en al menos 17 películas de Hallmark desde 2013. Según IMDb, incluyeron lo siguiente:

• Joey Lilac in “After All These Years” — 2013

• Serge in one episode of “Signed, Sealed, Delivered” — 2014

• Celebrity Judge #2 in “Recipe for Love” — 2014

• Priest in “I Do, I Do, I Do” — 2014

• Serge in “Signed, Sealed, Delivered: From the Heart” — 2016

• Peter in “Hearts of Spring” — 2016

• Ed in “Christmas Cookies” — 2016

• Igor in “Signed, Sealed, Delivered: Home Again” — 2017

• Lou Bellemore in one episode of “When Calls The Heart” — 2018

• Howard in “Aurora Teagarden Mysteries: Heist and Seek” — 2020

• Marvelous Jim in “The Christmas House” — 2020

• Bryan in “If I Only Had Christmas” — 2020

• Mr. Jing-a-Ling in “The Christmas Promise” — 2021

• Marvelous Jim in “The Christmas House 2: Deck Those Halls” — 2021

• Kevin in “Three Wise Men and a Baby” — 2022

• Randy in “Retreat to You” — 2023 (pictured above)

• Murray in “Ms. Christmas Comes to Town” — 2023

Gauthier también era conocido por sus papeles televisivos más allá de Hallmark, incluido el de Smee en “Once Upon a Time” y el de Vincent en “Eureka”.

Esta es la versión original de Heavy.com

