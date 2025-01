Muere la famosa influencer Asli Fernández ¿Qué le pasó?

El mundo del entretenimiento está de luto luego de que se conociera la noticia del fallecimiento de la joven influencer mexicana Asli Fernández a los 29 años de edad, cuando el pasado 7 de enero de 2025, el esposo de la creadora de contenido, confirmara su fallecimiento.

De acuerdo con el medio ViveUSA, la mujer quien se dedicaba a manicurista, originaria de Tijuana, Baja California, murió luego de que se sometiera a una cirugía estética. Asli Fernández quien compartía en redes sociales su trabajo en técnica de uñas, al parecer fue víctima de una mala practica al momento de someterse a una “mommy makeover” (MMO), según El Tiempo.

Su esposo, Christian Carreón, confirmó la triste noticia por medio de su cuenta oficial en Instagram en donde escribió: “Sé que eras una persona muy querida y que mucha gente te admiraba, mi amor. Les suplico respeten el dolor ajeno con las publicaciones que están circulando. Hoy Asli será velada a las 7:00 pm en el funeral San Gabriel en Fundadores”.

De igual manera, a raíz de las especulaciones sobre el fallecimiento de Asli Fernández, Christian Carreón dio la cara y rompió el silencio de lo que pasó con su esposa, por medio de un ‘live’, citado por Univision.

“El pasado 6 de enero, mi esposa Asli Fernández falleció por circunstancias realizadas en una cirugía plástica. Ella, en su momento acudió con el doctor Miguel Ángel Fonseca Rodríguez para que le realizaran los estudios correspondientes previos a la operación. Lo cual está en perfectas condiciones. Cabe mencionar que ella no presentaba algún tipo de consumo de tabaco, como se ha especulado, que pudiera comprometer su salud”, comenzó diciendo Carreón.

Fiscalía catea dos clínicas de cirugía plástica por muerte de influencer Asli Fernández #FotoGaleríaPuntoNorte La… Publicado por Punto Norte en Domingo, 12 de enero de 2025

“Por la mañana siguiente, ella me informa que entrará a cirugía aproximadamente a las 8:30 a.m. Alrededor de las 10 el doctor se comunicó para decir que Asli ingresaría al quirófano y que el estará informando cómo va todo cada hora. Tras no recibir noticias de su esposa, llamé a eso de la 1 de la tarde y me dijern que todo iba bien”, continúo diciendo.

Horas más tarde, Christian Carreón, dijo que: “Se me pide que me presente de inmediato ya que ella está en condiciones delicadas y que había tenido un infarto. A los minutos, se me hace saber que ella había fallecido por una trombosis”, concluyó diciendo entre lágrimas.

Finalmente, según el onsejo Mexicano de Cirugía Plástica, este tipo de cirugía llamada “mommy makeover”, consiste en realizar tres procedimientos estéticos para obtener un resultado armonioso y puede tardar hasta ocho horas. Entre los procedimientos están: Mamoplastia, Abdominoplastia y Liposucción.

